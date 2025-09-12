https://ria.ru/20250912/tsena-2041347332.html

Япония снижает порог цены на импорт нефти из России

Япония снижает порог цены на импорт нефти из России - РИА Новости, 12.09.2025

Япония снижает порог цены на импорт нефти из России

Япония снижает порог цены на импорт сырой нефти из РФ с 60 долларов до 47,6 долларов, говорится в пресс-релизе МИД. РИА Новости, 12.09.2025

2025-09-12T05:45:00+03:00

2025-09-12T05:45:00+03:00

2025-09-12T05:52:00+03:00

япония

россия

сша

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/08/2010093124_0:399:2932:2048_1920x0_80_0_0_8b68f0e4837f252b438a2ed28c4b80ba.jpg

ТОКИО, 12 сен – РИА Новости. Япония снижает порог цены на импорт сырой нефти из РФ с 60 долларов до 47,6 долларов, говорится в пресс-релизе МИД."Импорт сырой нефти, происходящей из Российской Федерации, реализуемой по ценам выше предельной цены, а также операции с капиталом, связанные с покупкой сырой нефти, происходящей из Российской Федерации и транспортируемой морским транспортом, подлежат утверждению или получению разрешений. С 12 сентября 2025 года предельная цена будет снижена с 60 долларов США за баррель до 47,60 долларов США за баррель", - говорится в документе.

https://ria.ru/20250912/sanktsii-2041347433.html

япония

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

япония, россия, сша, экономика