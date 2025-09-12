https://ria.ru/20250912/tsena-2041347332.html
Япония снижает порог цены на импорт нефти из России
Япония снижает порог цены на импорт нефти из России - РИА Новости, 12.09.2025
Япония снижает порог цены на импорт нефти из России
Япония снижает порог цены на импорт сырой нефти из РФ с 60 долларов до 47,6 долларов, говорится в пресс-релизе МИД. РИА Новости, 12.09.2025
ТОКИО, 12 сен – РИА Новости. Япония снижает порог цены на импорт сырой нефти из РФ с 60 долларов до 47,6 долларов, говорится в пресс-релизе МИД."Импорт сырой нефти, происходящей из Российской Федерации, реализуемой по ценам выше предельной цены, а также операции с капиталом, связанные с покупкой сырой нефти, происходящей из Российской Федерации и транспортируемой морским транспортом, подлежат утверждению или получению разрешений. С 12 сентября 2025 года предельная цена будет снижена с 60 долларов США за баррель до 47,60 долларов США за баррель", - говорится в документе.
Япония снижает порог цены на импорт нефти из России
