Трамп приедет на похороны Кирка

Трамп приедет на похороны Кирка

Президент США Дональд Трамп заявил, что примет участие в похоронах консервативного активиста Чарли Кирка. РИА Новости, 12.09.2025

2025-09-12T16:04:00+03:00

2025-09-12T16:04:00+03:00

2025-09-12T16:06:00+03:00

ВАШИНГТОН, 12 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что примет участие в похоронах консервативного активиста Чарли Кирка."И я также иду на похороны великого джентльмена по имени Чарли Кирк", - сказал Трамп в интервью Fox News.

