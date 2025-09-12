https://ria.ru/20250912/tramp-2041501924.html
Трамп приедет на похороны Кирка
Трамп приедет на похороны Кирка
Трамп приедет на похороны Кирка
Президент США Дональд Трамп заявил, что примет участие в похоронах консервативного активиста Чарли Кирка. РИА Новости, 12.09.2025
ВАШИНГТОН, 12 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что примет участие в похоронах консервативного активиста Чарли Кирка."И я также иду на похороны великого джентльмена по имени Чарли Кирк", - сказал Трамп в интервью Fox News.
