16:04 12.09.2025 (обновлено: 16:06 12.09.2025)
Трамп приедет на похороны Кирка
Президент США Дональд Трамп заявил, что примет участие в похоронах консервативного активиста Чарли Кирка. РИА Новости, 12.09.2025
ВАШИНГТОН, 12 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что примет участие в похоронах консервативного активиста Чарли Кирка."И я также иду на похороны великого джентльмена по имени Чарли Кирк", - сказал Трамп в интервью Fox News.
2025
Трамп приедет на похороны Кирка

Трамп примет участие в похоронах консервативного активиста Кирка

ВАШИНГТОН, 12 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что примет участие в похоронах консервативного активиста Чарли Кирка.
"И я также иду на похороны великого джентльмена по имени Чарли Кирк", - сказал Трамп в интервью Fox News.
Трамп заявил, что не смотрел видео убийства Кирка
