Трамп допустил возможность введения войск в Чикаго

ВАШИНГТОН, 12 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что военные могут понадобиться для борьбы с преступностью в Чикаго. "Я могу починить Чикаго, мы можем привести военных, нацгвардию, мы сделаем то, что должны сделать", - сказал он в интервью Fox News. Как заявил Трамп, федеральные власти хотят "спасти Чикаго", но без конфликта с властями штата, которые представляют Демократическую партию. "Мы не хотим делать это враждебно", - подчеркнул он. Власти штата Иллинойс и мэр Чикаго возражают против участия федерального правительства в борьбе с преступностью.

