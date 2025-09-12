Рейтинг@Mail.ru
Подозреваемый в убийстве Кирка действовал в одиночку, заявил Трамп - РИА Новости, 12.09.2025
15:25 12.09.2025 (обновлено: 16:24 12.09.2025)
Подозреваемый в убийстве Кирка действовал в одиночку, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что пока ничто не указывает на наличие сообщников у подозреваемого в убийстве активиста Чарли Кирка в Юте. РИА Новости, 12.09.2025
ВАШИНГТОН, 12 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что пока ничто не указывает на наличие сообщников у подозреваемого в убийстве активиста Чарли Кирка в Юте. &quot;Кажется, так&quot;, - сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.Так он ответил на вопрос о том, считают ли власти, что подозреваемый действовал в одиночку. Трамп при этом отметил, что пока неизвестно, мог ли подозреваемый быть частью криминальной группы. Убийство Кирка - это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В 2024 году проукраинский радикал попытался застрелить премьера Словакии Роберта Фицо, который в результате попал в больницу в критическом состоянии. В том же году было совершено две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты США Трампа, до этого ставившего под сомнение американскую помощь Украине. Телеканал CNN отмечает, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.
© AP Photo / Hannah SchoenbaumСотрудники правоохранительных органов на территории Университета долины Юта после убийства Чарли Кирка
Сотрудники правоохранительных органов на территории Университета долины Юта после убийства Чарли Кирка
ВАШИНГТОН, 12 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что пока ничто не указывает на наличие сообщников у подозреваемого в убийстве активиста Чарли Кирка в Юте.
"Кажется, так", - сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Кто убил Чарли Кирка
11 сентября, 12:55
Так он ответил на вопрос о том, считают ли власти, что подозреваемый действовал в одиночку.
Трамп при этом отметил, что пока неизвестно, мог ли подозреваемый быть частью криминальной группы.
Убийство Кирка - это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В 2024 году проукраинский радикал попытался застрелить премьера Словакии Роберта Фицо, который в результате попал в больницу в критическом состоянии. В том же году было совершено две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты США Трампа, до этого ставившего под сомнение американскую помощь Украине. Телеканал CNN отмечает, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.
Трамп раскрыл, как нашли подозреваемого в убийстве Кирка
Вчера, 15:20
 
