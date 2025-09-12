https://ria.ru/20250912/tramp-2041489740.html

Подозреваемый в убийстве Кирка действовал в одиночку, заявил Трамп

Подозреваемый в убийстве Кирка действовал в одиночку, заявил Трамп - РИА Новости, 12.09.2025

Подозреваемый в убийстве Кирка действовал в одиночку, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что пока ничто не указывает на наличие сообщников у подозреваемого в убийстве активиста Чарли Кирка в Юте. РИА Новости, 12.09.2025

2025-09-12T15:25:00+03:00

2025-09-12T15:25:00+03:00

2025-09-12T16:24:00+03:00

в мире

сша

украина

юта

дональд трамп

чарли кирк

роберт фицо

убийство американского политика чарли кирка

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041126844_0:437:2863:2047_1920x0_80_0_0_341e882a4139f65aeca3820e9ebaee1a.jpg

ВАШИНГТОН, 12 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что пока ничто не указывает на наличие сообщников у подозреваемого в убийстве активиста Чарли Кирка в Юте. "Кажется, так", - сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.Так он ответил на вопрос о том, считают ли власти, что подозреваемый действовал в одиночку. Трамп при этом отметил, что пока неизвестно, мог ли подозреваемый быть частью криминальной группы. Убийство Кирка - это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В 2024 году проукраинский радикал попытался застрелить премьера Словакии Роберта Фицо, который в результате попал в больницу в критическом состоянии. В том же году было совершено две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты США Трампа, до этого ставившего под сомнение американскую помощь Украине. Телеканал CNN отмечает, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.

https://ria.ru/20250911/kirk-2041172972.html

https://ria.ru/20250912/kirk-2041488655.html

сша

украина

юта

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, украина, юта, дональд трамп, чарли кирк, роберт фицо, убийство американского политика чарли кирка