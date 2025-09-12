https://ria.ru/20250912/tramp-2041330667.html
Трамп пообещал разобраться с "чокнутыми леваками"
Президент США Дональд Трамп на фоне убийства консервативного политика и активиста Чарли Кирка заявил, что беспокоится за страну, также он пообещал разобраться с РИА Новости, 12.09.2025
ВАШИНГТОН, 12 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на фоне убийства консервативного политика и активиста Чарли Кирка заявил, что беспокоится за страну, также он пообещал разобраться с "чокнутыми леваками"."Я очень обеспокоен за страну. У нас отличная страна", — сказал Трамп журналистам на лужайке Белого дома, отвечая на вопрос о том, боится ли он за свою безопасность.Также президент США заявил о существовании "группы чокнутых леваков-радикалов" и пообещал решить эту проблему.
