https://ria.ru/20250912/terrorizm-2041355324.html

Жителя Красноярска задержали по подозрению в финансировании терроризма

Жителя Красноярска задержали по подозрению в финансировании терроризма - РИА Новости, 12.09.2025

Жителя Красноярска задержали по подозрению в финансировании терроризма

Житель Красноярска задержан по подозрению в финансировании терроризма, за три года мужчина перевел 100 тысяч рублей на счета признанной экстремистской и... РИА Новости, 12.09.2025

2025-09-12T08:03:00+03:00

2025-09-12T08:03:00+03:00

2025-09-12T08:03:00+03:00

происшествия

россия

красноярск

красноярский край

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg

КРАСНОЯРСК, 12 сен – РИА Новости. Житель Красноярска задержан по подозрению в финансировании терроризма, за три года мужчина перевел 100 тысяч рублей на счета признанной экстремистской и террористической организации, сообщает региональный главк СК РФ. "Следственным отделом… ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело в отношении 62-летнего жителя Красноярска. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьей 282.3 УК РФ "предоставление средств, заведомо предназначенных для финансирования экстремистской организации", частью 1.1. статьей 205.1 УК РФ "финансирование терроризма", - говорится в сообщении. По данным следственного управления, с 2021 по 2024 годы фигурант дела перевел около 100 тысяч рублей на счета признанной экстремистской и террористической организации, деятельность которой запрещена в РФ. Мужчина задержан, решается вопрос о заключении под стражу.

https://ria.ru/20250912/podrostok-2041353402.html

россия

красноярск

красноярский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, красноярск, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф)