Жителя Красноярска задержали по подозрению в финансировании терроризма
происшествия
россия
красноярск
красноярский край
следственный комитет россии (ск рф)
КРАСНОЯРСК, 12 сен – РИА Новости. Житель Красноярска задержан по подозрению в финансировании терроризма, за три года мужчина перевел 100 тысяч рублей на счета признанной экстремистской и террористической организации, сообщает региональный главк СК РФ. "Следственным отделом… ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело в отношении 62-летнего жителя Красноярска. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьей 282.3 УК РФ "предоставление средств, заведомо предназначенных для финансирования экстремистской организации", частью 1.1. статьей 205.1 УК РФ "финансирование терроризма", - говорится в сообщении. По данным следственного управления, с 2021 по 2024 годы фигурант дела перевел около 100 тысяч рублей на счета признанной экстремистской и террористической организации, деятельность которой запрещена в РФ. Мужчина задержан, решается вопрос о заключении под стражу.
россия
красноярск
красноярский край
Новости
ru-RU
Жителя Красноярска задержали по подозрению в финансировании терроризма
