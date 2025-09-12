Прокуратура не обжаловала меру пресечения Аглае Тарасовой

Рейтинг@Mail.ru
14:56 12.09.2025 (обновлено: 14:58 12.09.2025)
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Прокуратура не вносила апелляционное представление на меру пресечения в виде запрета определенных действий, избранную актрисе Аглае Тарасовой по делу о контрабанде наркотиков, сообщил РИА Новости информированный источник. "Прокуратура не обжаловала меру пресечения. Решение суда вступило в силу", - сказал собеседник агентства. Домодедовский суд Подмосковья в прошлую пятницу избрал Тарасовой запрет определенных действий, при этом следствие настаивало на домашнем аресте. Как сообщало МВД, Тарасову 28 августа задержали в аэропорту "Домодедово" с вейпом, внутри которого находилось 0,38 грамма масла каннабиса. Следствие возбудило в отношении нее уголовное дело и 3 сентября предъявило обвинение по статье 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов). Сама Тарасова в суде заявила, что раскаивается и "совершила большую ошибку". Она просила избрать ей запрет определенных действий, поскольку на ее содержании находятся бабушка и дедушка, а в сентябре у нее начинаются съемки в трех картинах. Защита представила письмо за подписью "Первого канала" в поддержку актрисы и просило "не изолировать" ее от общества. Следователь возражал против избрания более мягкой меры пресечения, поскольку Тарасова имеет паспорт Израиля и может скрыться. Тем не менее, суд пошел на встречу актрисе и не стал ограничивать в перемещениях. Ей запрещено лишь покидать место жительства в ночное время и пользоваться средствами связи, кроме вызова экстренных служб.
Наталья Макарова
Наталья Макарова
происшествия, московская область (подмосковье), россия, израиль, аглая тарасова, домодедово (аэропорт)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Израиль, Аглая Тарасова, Домодедово (аэропорт)
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Прокуратура не вносила апелляционное представление на меру пресечения в виде запрета определенных действий, избранную актрисе Аглае Тарасовой по делу о контрабанде наркотиков, сообщил РИА Новости информированный источник.
"Прокуратура не обжаловала меру пресечения. Решение суда вступило в силу", - сказал собеседник агентства.
Домодедовский суд Подмосковья в прошлую пятницу избрал Тарасовой запрет определенных действий, при этом следствие настаивало на домашнем аресте.
Как сообщало МВД, Тарасову 28 августа задержали в аэропорту "Домодедово" с вейпом, внутри которого находилось 0,38 грамма масла каннабиса.
Следствие возбудило в отношении нее уголовное дело и 3 сентября предъявило обвинение по статье 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов).
Сама Тарасова в суде заявила, что раскаивается и "совершила большую ошибку". Она просила избрать ей запрет определенных действий, поскольку на ее содержании находятся бабушка и дедушка, а в сентябре у нее начинаются съемки в трех картинах.
Защита представила письмо за подписью "Первого канала" в поддержку актрисы и просило "не изолировать" ее от общества. Следователь возражал против избрания более мягкой меры пресечения, поскольку Тарасова имеет паспорт Израиля и может скрыться. Тем не менее, суд пошел на встречу актрисе и не стал ограничивать в перемещениях. Ей запрещено лишь покидать место жительства в ночное время и пользоваться средствами связи, кроме вызова экстренных служб.
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)РоссияИзраильАглая ТарасоваДомодедово (аэропорт)
 
 
