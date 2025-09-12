https://ria.ru/20250912/tarasova-2041480926.html

Прокуратура не обжаловала меру пресечения Аглае Тарасовой

Прокуратура не обжаловала меру пресечения Аглае Тарасовой - РИА Новости, 12.09.2025

Прокуратура не обжаловала меру пресечения Аглае Тарасовой

Прокуратура не вносила апелляционное представление на меру пресечения в виде запрета определенных действий, избранную актрисе Аглае Тарасовой по делу о... РИА Новости, 12.09.2025

2025-09-12T14:56:00+03:00

2025-09-12T14:56:00+03:00

2025-09-12T14:58:00+03:00

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

израиль

аглая тарасова

домодедово (аэропорт)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2040046867_0:52:3079:1784_1920x0_80_0_0_f9138eeeaeb8afabaf3b6e423c64e5ae.jpg

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Прокуратура не вносила апелляционное представление на меру пресечения в виде запрета определенных действий, избранную актрисе Аглае Тарасовой по делу о контрабанде наркотиков, сообщил РИА Новости информированный источник. "Прокуратура не обжаловала меру пресечения. Решение суда вступило в силу", - сказал собеседник агентства. Домодедовский суд Подмосковья в прошлую пятницу избрал Тарасовой запрет определенных действий, при этом следствие настаивало на домашнем аресте. Как сообщало МВД, Тарасову 28 августа задержали в аэропорту "Домодедово" с вейпом, внутри которого находилось 0,38 грамма масла каннабиса. Следствие возбудило в отношении нее уголовное дело и 3 сентября предъявило обвинение по статье 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов). Сама Тарасова в суде заявила, что раскаивается и "совершила большую ошибку". Она просила избрать ей запрет определенных действий, поскольку на ее содержании находятся бабушка и дедушка, а в сентябре у нее начинаются съемки в трех картинах. Защита представила письмо за подписью "Первого канала" в поддержку актрисы и просило "не изолировать" ее от общества. Следователь возражал против избрания более мягкой меры пресечения, поскольку Тарасова имеет паспорт Израиля и может скрыться. Тем не менее, суд пошел на встречу актрисе и не стал ограничивать в перемещениях. Ей запрещено лишь покидать место жительства в ночное время и пользоваться средствами связи, кроме вызова экстренных служб.

https://ria.ru/20250906/tarasova-2040138715.html

https://ria.ru/20250905/tarasova-2039990089.html

московская область (подмосковье)

россия

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, московская область (подмосковье), россия, израиль, аглая тарасова, домодедово (аэропорт)