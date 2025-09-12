Прокуратура не обжаловала меру пресечения Аглае Тарасовой
Прокуратура не стала обжаловать решение суда о мере пресечения актрисе Тарасовой
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАктриса Аглая Тарасова в Домодедовском суде Московской области
Актриса Аглая Тарасова в Домодедовском суде Московской области. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Прокуратура не вносила апелляционное представление на меру пресечения в виде запрета определенных действий, избранную актрисе Аглае Тарасовой по делу о контрабанде наркотиков, сообщил РИА Новости информированный источник.
«
"Прокуратура не обжаловала меру пресечения. Решение суда вступило в силу", - сказал собеседник агентства.
Домодедовский суд Подмосковья в прошлую пятницу избрал Тарасовой запрет определенных действий, при этом следствие настаивало на домашнем аресте.
Как сообщало МВД, Тарасову 28 августа задержали в аэропорту "Домодедово" с вейпом, внутри которого находилось 0,38 грамма масла каннабиса.
Следствие возбудило в отношении нее уголовное дело и 3 сентября предъявило обвинение по статье 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов).
Сама Тарасова в суде заявила, что раскаивается и "совершила большую ошибку". Она просила избрать ей запрет определенных действий, поскольку на ее содержании находятся бабушка и дедушка, а в сентябре у нее начинаются съемки в трех картинах.
Защита представила письмо за подписью "Первого канала" в поддержку актрисы и просило "не изолировать" ее от общества. Следователь возражал против избрания более мягкой меры пресечения, поскольку Тарасова имеет паспорт Израиля и может скрыться. Тем не менее, суд пошел на встречу актрисе и не стал ограничивать в перемещениях. Ей запрещено лишь покидать место жительства в ночное время и пользоваться средствами связи, кроме вызова экстренных служб.
