В "билайн бизнесе" рассказали о сервисах для устойчивой связи - РИА Новости, 12.09.2025
12:16 12.09.2025
В "билайн бизнесе" рассказали о сервисах для устойчивой связи
МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. "Билайн бизнес" (направление ПАО "ВымпелКом", объединяющее под брендом "Билайн" корпоративные услуги и сервисы) предлагает комплекс надежных решений, которые обеспечат бесперебойную работу любой компании – от розничного магазина до пункта выдачи заказов, сообщает пресс-служба оператора.В качестве основной и самой надежной альтернативы мобильному интернету "билайн бизнес" предлагает проводной интернет. Это высокоскоростное и стабильное подключение по оптоволоконной линии, которое гарантирует отсутствие обрывов и позволяет работать в привычном ритме: беспрепятственно принимать оплаты картами, отпускать онлайн-заказы и работать в облачных сервисах. Но что делать с клиентами, которые, например, ожидают в вашем пункте выдачи заказов (ПВЗ) и не могут получить СМС или войти в приложение? К решению можно легко и безопасно подключить опцию "Управляемый Wi-Fi", обеспечив бесплатным доступом в интернет посетителей и создав для них дополнительный комфорт.Согласно внутренним статистическим данным "Билайн", 79% компаний, подключивших интернет для бизнеса от этого оператора, довольны качеством работ. Рекомендовать провайдера друзьям и знакомым готовы 63% опрошенных в рамках внутреннего исследования.Для борьбы с главной проблемой мобильной связи – слабым или нестабильным сигналом внутри помещений – "Билайн" предлагает фемтосоту. Это компактное устройство, которое создает зону уверенного приема сотовой связи в местах, где его качество неудовлетворительно, например, в подвальных помещениях, офисах с плотной планировкой или торговых залах. Фемтосота эффективно усиливает сигнал, обеспечивая кристально чистую голосовую связь и высокоскоростной мобильный интернет на частотах оператора. Это напрямую увеличивает возможности для бизнеса: вы никогда не пропустите звонок от клиента, а ваши сотрудники смогут бесперебойно принимать платежи через мобильные терминалы и оформлять заказы даже в условиях ранее недоступного покрытия."Стабильный интернет и связь – это не опция, а основа современного бизнеса, напрямую влияющая на его доходность. Наши решения – проводной интернет, "Управляемый Wi-Fi" и фемтосоты – работают в комплексе, создавая цифровую среду, в которой компании надежно защищены от простоев. Это позволяет нашим клиентам сосредоточиться на развитии своего дела, не отвлекаясь на проблемы со связью", - отметил директор по маркетингу и развитию основных услуг "билайн бизнес" Сергей Субботин.Реклама, ПАО "ВымпелКом", Москва, ОГРН 1027700166636, erid: F7NfYUJCUneTSURqSgMD
В "билайн бизнесе" рассказали о сервисах для устойчивой связи

МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. "Билайн бизнес" (направление ПАО "ВымпелКом", объединяющее под брендом "Билайн" корпоративные услуги и сервисы) предлагает комплекс надежных решений, которые обеспечат бесперебойную работу любой компании – от розничного магазина до пункта выдачи заказов, сообщает пресс-служба оператора.
В качестве основной и самой надежной альтернативы мобильному интернету "билайн бизнес" предлагает проводной интернет. Это высокоскоростное и стабильное подключение по оптоволоконной линии, которое гарантирует отсутствие обрывов и позволяет работать в привычном ритме: беспрепятственно принимать оплаты картами, отпускать онлайн-заказы и работать в облачных сервисах. Но что делать с клиентами, которые, например, ожидают в вашем пункте выдачи заказов (ПВЗ) и не могут получить СМС или войти в приложение? К решению можно легко и безопасно подключить опцию "Управляемый Wi-Fi", обеспечив бесплатным доступом в интернет посетителей и создав для них дополнительный комфорт.
Согласно внутренним статистическим данным "Билайн", 79% компаний, подключивших интернет для бизнеса от этого оператора, довольны качеством работ. Рекомендовать провайдера друзьям и знакомым готовы 63% опрошенных в рамках внутреннего исследования.
Для борьбы с главной проблемой мобильной связи – слабым или нестабильным сигналом внутри помещений – "Билайн" предлагает фемтосоту. Это компактное устройство, которое создает зону уверенного приема сотовой связи в местах, где его качество неудовлетворительно, например, в подвальных помещениях, офисах с плотной планировкой или торговых залах. Фемтосота эффективно усиливает сигнал, обеспечивая кристально чистую голосовую связь и высокоскоростной мобильный интернет на частотах оператора. Это напрямую увеличивает возможности для бизнеса: вы никогда не пропустите звонок от клиента, а ваши сотрудники смогут бесперебойно принимать платежи через мобильные терминалы и оформлять заказы даже в условиях ранее недоступного покрытия.
"Стабильный интернет и связь – это не опция, а основа современного бизнеса, напрямую влияющая на его доходность. Наши решения – проводной интернет, "Управляемый Wi-Fi" и фемтосоты – работают в комплексе, создавая цифровую среду, в которой компании надежно защищены от простоев. Это позволяет нашим клиентам сосредоточиться на развитии своего дела, не отвлекаясь на проблемы со связью", - отметил директор по маркетингу и развитию основных услуг "билайн бизнес" Сергей Субботин.
Реклама, ПАО "ВымпелКом", Москва, ОГРН 1027700166636, erid: F7NfYUJCUneTSURqSgMD
 
