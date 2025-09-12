https://ria.ru/20250912/svo-2041425692.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Восток"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Восток"
МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. ВСУ за прошедшую неделю потеряли более 1640 военнослужащих и танк в зоне работы российской группировки "Восток", сообщили в Минобороны РФ."Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад теробороны", - говорится в сводке российского ведомства за период с 6 по 12 сентября."Потери ВСУ на данном направлении составили свыше 1640 военнослужащих, танк, 18 боевых бронированных машин, 68 автомобилей и 10 орудий полевой артиллерии", - добавили в МО РФ.
