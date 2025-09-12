https://ria.ru/20250912/stavki-2041488104.html

Корпорация МСП снижает ставки по льготным программам для бизнеса

Корпорация МСП снижает процентную ставку по льготной программе кредитования малых технологических компаний до 10% годовых, а инвесткредиты для малого и среднего РИА Новости, 12.09.2025

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Корпорация МСП снижает процентную ставку по льготной программе кредитования малых технологических компаний до 10% годовых, а инвесткредиты для малого и среднего бизнеса приоритетных отраслей становятся доступны под 13,5%, сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич после решения ЦБ РФ в пятницу о снижении ключевой ставки с 18% до 17%. "Ключевая ставка напрямую влияет на доступность заемного финансирования для бизнеса. Снижение "ключа" позволяет продолжить снижать ставки по льготным программам для МСП, что дает возможность предпринимателям более активно включаться в реализацию долгосрочных проектов. Это особенно актуально для приоритетных отраслей с длительным производственным циклом или высокой ресурсо- и наукоемкостью. Новые условия по программам, реализуемым Корпорацией вместе с профильными министерствами, коснутся не только новых заемщиков, ставки будут снижены и по ранее выданным кредитам", — привели в пресс-службе Корпорации слова Исаевича. Как указывается в сообщении, с учетом снижения ключевой ставки до 17% по льготной программе для малых технологических компаний кредиты будут доступны под 10% годовых (по формуле "ключевая ставка минус 7%"). Изменяются также условия кредитования по программе для предприятий из сферы станкостроения и робототехники. По условиям программы, в течение первого года льготная ставка является фиксированной на уровне 5% годовых. На второй год она рассчитывается по формуле "половина ключевой ставки + 1%" и теперь составит 9,5%, на третий год — по формуле "половина ключевой ставки +3%" ставка будет на уровне 11,5% годовых. Со снижением ключевой ставки меняются и параметры программы инвесткредитования, реализуемой Корпорацией МСП, Банком России и Минэкономразвития РФ. Для малого и среднего бизнеса, работающего в приоритетных для государства отраслях — туризме, производстве, логистике, ИТ и научно-технической деятельности — льготные кредиты будут выдаваться под 13,5% годовых, исходя из формулы "ключевая минус 3,5%". Обновленные условия распространяются как на будущие кредиты, так и на новые транши по ранее выданным займам.

