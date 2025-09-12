Дмитриев прокомментировали снижение ключевой ставки

https://ria.ru/20250912/stavka-2041459311.html

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Снижение Банком России ключевой ставки на 1 процентный пункт, до 17%, открывает дорогу новым инвестициям и росту экономики, считает спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку - третий раз подряд, но лишь на 1 процентный пункт, до 17% годовых. Впрочем, это все же минимум с конца июля 2024 года. "Это открывает дорогу для новых инвестиций и роста, позволяет динамичнее развиваться экономике. Надеемся и на дальнейшее снижение ключевой ставки", - написал Дмитриев в своем Telegram-канале.

