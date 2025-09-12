https://ria.ru/20250912/stavka-2041459311.html
Дмитриев прокомментировали снижение ключевой ставки
Дмитриев прокомментировали снижение ключевой ставки - РИА Новости, 12.09.2025
Дмитриев прокомментировали снижение ключевой ставки
Снижение Банком России ключевой ставки на 1 процентный пункт, до 17%, открывает дорогу новым инвестициям и росту экономики, считает спецпредставитель президента РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T14:05:00+03:00
2025-09-12T14:05:00+03:00
2025-09-12T14:05:00+03:00
экономика
россия
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
ключевая ставка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155536/62/1555366223_0:163:2893:1790_1920x0_80_0_0_b20a32d0de85a773a3073929e22796cd.jpg
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Снижение Банком России ключевой ставки на 1 процентный пункт, до 17%, открывает дорогу новым инвестициям и росту экономики, считает спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку - третий раз подряд, но лишь на 1 процентный пункт, до 17% годовых. Впрочем, это все же минимум с конца июля 2024 года. "Это открывает дорогу для новых инвестиций и роста, позволяет динамичнее развиваться экономике. Надеемся и на дальнейшее снижение ключевой ставки", - написал Дмитриев в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20250908/klyuchevaya_stavka-1962773695.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155536/62/1555366223_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_d4cc419eb81251860f460bb2457f1a60.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, ключевая ставка
Экономика, Россия, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций, Ключевая ставка
Дмитриев прокомментировали снижение ключевой ставки
Дмитриев: снижение ключевой ставки открывает дорогу новым инвестициям