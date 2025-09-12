Рейтинг@Mail.ru
В США похоронное бюро посылало клиентам бетон вместо праха
22:27 12.09.2025
В США похоронное бюро посылало клиентам бетон вместо праха
В США похоронное бюро посылало клиентам бетон вместо праха
в мире
колорадо
сша
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Владелец похоронного бюро в американском штате Колорадо Джон Холлфорд, ранее признавший вину в ненадлежащем обращении с 191 телом, отказывается от признания вины, сообщает агентство Ассошиэтейд Пресс. В начале августа агентство сообщало, что супружеская пара, владеющая похоронным бюро, которая отправляли клиентам сухой бетон вместо праха, признала вину в мошенничестве с получением средств на поддержание бизнеса от правительства США. Вместо того, чтобы кремировать почти 191 тело в период с 2019 по 2023 год, Холлфорды хранили тела в не отвечающих требованиям условиях - таким образом чета незаконно заработала около 130 тысяч долларов. Ранее Джон Холлфорд признал вину в ненадлежащем обращении с телами. "Владелец похоронного бюро в Колорадо... отозвал свое заявление о признании вины в пятницу и предстанет перед судом после того, как судья отклонил его соглашение о признании вины", - говорится на сайте агентства. Отмечается, что соглашение о признании вины было отклонено после того, как члены семей покойных при даче показаний рассказали о боли, которую они испытали, узнав, как обращались с телами их близких. Агентство напоминает, что Холлфорд уже был приговорен к 20 годам лишения свободы в федеральной тюрьме по делу о мошенничестве.
колорадо
сша
в мире, колорадо, сша
В мире, Колорадо, США
В США похоронное бюро посылало клиентам бетон вместо праха

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Владелец похоронного бюро в американском штате Колорадо Джон Холлфорд, ранее признавший вину в ненадлежащем обращении с 191 телом, отказывается от признания вины, сообщает агентство Ассошиэтейд Пресс.
В начале августа агентство сообщало, что супружеская пара, владеющая похоронным бюро, которая отправляли клиентам сухой бетон вместо праха, признала вину в мошенничестве с получением средств на поддержание бизнеса от правительства США. Вместо того, чтобы кремировать почти 191 тело в период с 2019 по 2023 год, Холлфорды хранили тела в не отвечающих требованиям условиях - таким образом чета незаконно заработала около 130 тысяч долларов. Ранее Джон Холлфорд признал вину в ненадлежащем обращении с телами.
«
"Владелец похоронного бюро в Колорадо... отозвал свое заявление о признании вины в пятницу и предстанет перед судом после того, как судья отклонил его соглашение о признании вины", - говорится на сайте агентства.
Отмечается, что соглашение о признании вины было отклонено после того, как члены семей покойных при даче показаний рассказали о боли, которую они испытали, узнав, как обращались с телами их близких.
Агентство напоминает, что Холлфорд уже был приговорен к 20 годам лишения свободы в федеральной тюрьме по делу о мошенничестве.
В миреКолорадоСША
 
 
