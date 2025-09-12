https://ria.ru/20250912/ssha-2041571855.html

В пригороде Чикаго совершено покушение на сотрудника миграционной полиции

ВАШИНГТОН, 12 сен - РИА Новости. Покушение на убийство сотрудника миграционной полиции США (ICE) совершено в пригороде американского города Чикаго в ходе проведения рейда, в результате сотрудник правопорядка получил тяжелые ранения, а нападавший погиб от ответного огня, сообщает телеканал Fox News."Срочные новости: офицер полиции серьезно ранен в пригороде Чикаго. Источники сообщают, что инцидент рассматривается, как покушение на убийство офицера ICE (миграционная полиция США - ред.)", - сообщила ведущая в эфире телеканала.Уточняется, что преступник наехал на офицера во время проведения рейда, протащив его под передним бампером автомобиля, а после попытался скрыться, но был застрелен полицейским.

