https://ria.ru/20250912/ssha-2041571855.html
В пригороде Чикаго совершено покушение на сотрудника миграционной полиции
В пригороде Чикаго совершено покушение на сотрудника миграционной полиции - РИА Новости, 12.09.2025
В пригороде Чикаго совершено покушение на сотрудника миграционной полиции
Покушение на убийство сотрудника миграционной полиции США (ICE) совершено в пригороде американского города Чикаго в ходе проведения рейда, в результате... РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T22:09:00+03:00
2025-09-12T22:09:00+03:00
2025-09-12T22:14:00+03:00
сша
чикаго
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/08/1992778854_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cf6bbf87656f6ed72429e712483dcfff.jpg
ВАШИНГТОН, 12 сен - РИА Новости. Покушение на убийство сотрудника миграционной полиции США (ICE) совершено в пригороде американского города Чикаго в ходе проведения рейда, в результате сотрудник правопорядка получил тяжелые ранения, а нападавший погиб от ответного огня, сообщает телеканал Fox News."Срочные новости: офицер полиции серьезно ранен в пригороде Чикаго. Источники сообщают, что инцидент рассматривается, как покушение на убийство офицера ICE (миграционная полиция США - ред.)", - сообщила ведущая в эфире телеканала.Уточняется, что преступник наехал на офицера во время проведения рейда, протащив его под передним бампером автомобиля, а после попытался скрыться, но был застрелен полицейским.
https://ria.ru/20250308/ssha-2003857265.html
сша
чикаго
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/08/1992778854_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fcc12eeeb0f945bf1d412394fe30869f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, чикаго, в мире
В пригороде Чикаго совершено покушение на сотрудника миграционной полиции
Fox New: в пригороде Чикаго тяжело ранен сотрудник миграционной полиции