https://ria.ru/20250912/ssha-2041553329.html
Спецпосланник США обсудил с президентом Сирии борьбу с ИГ*
Спецпосланник США обсудил с президентом Сирии борьбу с ИГ* - РИА Новости, 12.09.2025
Спецпосланник США обсудил с президентом Сирии борьбу с ИГ*
Специальный посланник США по Ближнему Востоку Томас Барак заявил, что обсудил с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа противодействие... РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T19:56:00+03:00
2025-09-12T19:56:00+03:00
2025-09-12T19:56:00+03:00
в мире
дамаск (город)
сша
ближний восток
ахмед аш-шараа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/130159/62/1301596245_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2ecf511d6250035c73f17dec8232eef6.jpg
ВАШИНГТОН, 12 сен - РИА Новости. Специальный посланник США по Ближнему Востоку Томас Барак заявил, что обсудил с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа противодействие террористической группировке "Исламское государство"* и стабилизацию обстановки в стране в ходе своего визита в Дамаск. "Какая честь — встретиться сегодня в Дамаске с адмиралом Купером и президентом аш-Шараа. Благодарен за возможность обсудить с президентом аш-Шараа продолжение сотрудничества по противодействию ИГИЛ* и работе над стабильной и мирной Сирией", - написал Барак в соцсети X.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20250822/ssha-2036889211.html
дамаск (город)
сша
ближний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/130159/62/1301596245_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_79269941098af31d31a901c206b22a99.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дамаск (город), сша, ближний восток, ахмед аш-шараа
В мире, Дамаск (город), США, Ближний Восток, Ахмед аш-Шараа
Спецпосланник США обсудил с президентом Сирии борьбу с ИГ*
Барак обсудил с президентом Сирии на переходный период Аш-Шараа борьбу с ИГ