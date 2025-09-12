Рейтинг@Mail.ru
19:56 12.09.2025
Спецпосланник США обсудил с президентом Сирии борьбу с ИГ*
в мире
дамаск (город)
сша
ближний восток
ахмед аш-шараа
ВАШИНГТОН, 12 сен - РИА Новости. Специальный посланник США по Ближнему Востоку Томас Барак заявил, что обсудил с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа противодействие террористической группировке "Исламское государство"* и стабилизацию обстановки в стране в ходе своего визита в Дамаск. "Какая честь — встретиться сегодня в Дамаске с адмиралом Купером и президентом аш-Шараа. Благодарен за возможность обсудить с президентом аш-Шараа продолжение сотрудничества по противодействию ИГИЛ* и работе над стабильной и мирной Сирией", - написал Барак в соцсети X.* Запрещенная в России террористическая организация
дамаск (город)
сша
ближний восток
в мире, дамаск (город), сша, ближний восток, ахмед аш-шараа
В мире, Дамаск (город), США, Ближний Восток, Ахмед аш-Шараа
ВАШИНГТОН, 12 сен - РИА Новости. Специальный посланник США по Ближнему Востоку Томас Барак заявил, что обсудил с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа противодействие террористической группировке "Исламское государство"* и стабилизацию обстановки в стране в ходе своего визита в Дамаск.
"Какая честь — встретиться сегодня в Дамаске с адмиралом Купером и президентом аш-Шараа. Благодарен за возможность обсудить с президентом аш-Шараа продолжение сотрудничества по противодействию ИГИЛ* и работе над стабильной и мирной Сирией", - написал Барак в соцсети X.
* Запрещенная в России террористическая организация
США заявили о ликвидации одного из лидеров ИГИЛ* в Сирии
США заявили о ликвидации одного из лидеров ИГИЛ* в Сирии
22 августа, 05:20
 
В миреДамаск (город)СШАБлижний ВостокАхмед аш-Шараа
 
 
