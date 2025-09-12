https://ria.ru/20250912/ssha-2041499506.html

США хотят изменить глобальный подход к беженцам, пишет Reuters

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа намерена призвать изменить мировой подход к иммиграции и беженцам на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре, передает агентство Рейтер со ссылкой на внутренние документы, к которым агентство получило доступ, и на представителя государственного департамента США. "Чиновники госдепа обрисовали планы для проведения мероприятия позднее в сентябре на полях ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, на которой они призовут к изменению глобального подхода по миграции для того, чтобы она отражала жесткую позицию Трампа", - отмечает агентство, ссылаясь на два внутренних документа и представителя госдепа. Представитель госдепа отметил, что в рамках предложенной инициативы беженцы должны будут просить защиты у первой страны, в которую они попали, а не страны на их выбор. Убежище будет предоставляться временно, и страна, принявшая беженцев, будет оценивать, насколько улучшились условия в их родной стране, чтобы мигранты могли вернуться назад. По словам агентства, один из внутренних документов, к которым оно получило доступ, отмечает, что право на убежище "постоянно используется для экономической миграции". В нем также призывается "значительно ограничить возможность людей искать убежище". Как добавляет агентство со ссылкой на отчет по мероприятию, к которому оно получило доступ, высокопоставленный чиновник бюро по делам беженцев и миграции госдепа Спенсер Кретиен заявил, что теперь приоритетом бюро станет "миграционная дипломатия", а не работа с беженцами. "Кретиен заявил, что главной целью бюро, обозначенной высокими стандартами Белого дома, станет переселение белый жителей ЮАР из меньшинства африканеров", - добавило агентство со ссылкой на отчет по встрече. Рейтер также отмечает со ссылкой на проект внутреннего документа, сформированный чиновниками госдепа и департаментом по здравоохранению и социальному обеспечению США в апреле, что администрация Трампа могла сделать приоритетом прием в качестве беженцев европейцев, если их критиковали за определенные мнения, например за "отвержение массовой миграции и поддержку популистских партий".

