Трамп сообщил о планах бороться с преступностью в Новом Орлеане

Трамп сообщил о планах бороться с преступностью в Новом Орлеане - РИА Новости, 12.09.2025

Трамп сообщил о планах бороться с преступностью в Новом Орлеане

Правительство США также планирует бороться с преступностью в Новом Орлеане, штат Луизиана, заявил американский лидер Дональд Трамп. РИА Новости, 12.09.2025

ВАШИНГТОН, 12 сен - РИА Новости. Правительство США также планирует бороться с преступностью в Новом Орлеане, штат Луизиана, заявил американский лидер Дональд Трамп."Новый Орлеан действительно в тяжёлом положении, и губернатор (штата Луизиана - ред.) хочет, чтобы мы пришли — мы этим тоже займемся", — сказал Трамп в интервью Fox News.

