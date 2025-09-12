https://ria.ru/20250912/ssha-2041493222.html
Трамп сообщил о планах бороться с преступностью в Новом Орлеане

Правительство США также планирует бороться с преступностью в Новом Орлеане, штат Луизиана, заявил американский лидер Дональд Трамп.
ВАШИНГТОН, 12 сен - РИА Новости. Правительство США также планирует бороться с преступностью в Новом Орлеане, штат Луизиана, заявил американский лидер Дональд Трамп."Новый Орлеан действительно в тяжёлом положении, и губернатор (штата Луизиана - ред.) хочет, чтобы мы пришли — мы этим тоже займемся", — сказал Трамп в интервью Fox News.
