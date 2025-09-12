https://ria.ru/20250912/spetsoperatsiya-2041545206.html

Спецоперация, 12 сентября: ВС России освободили Новопетровское

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1e/1799239250_0:372:1955:1472_1920x0_80_0_0_94dde38a7fa1cd41068fdf67812941ac.jpg

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Российские военнослужащие установили контроль над населенным пунктом Новопетровское в Днепропетровской области, ВСУ потеряли за неделю около 9785 военных и 14 танков, ПВО сбила 221 беспилотника за ночь над территорией РФ. ВС РФ взяли под контроль Новопетровское в Днепропетровской области Военнослужащие российской группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Новопетровское в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ. Украинские войска потеряли за неделю около 9785 военных и 14 танков. Средства ПВО за семь дней сбили 19 управляемых авиационных бомб, 19 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, две управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 1488 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. ВС РФ поразили предприятия ВПК Украины, объекты топливной инфраструктуры По данным Минобороны, российские войска с 6-го по 12-е сентября нанесли массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, использовавшиеся в интересах ВСУ, военные аэродромы, склады вооружения и военной техники. ПВО сбила 221 БПЛА над Россией за ночь В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 221 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 85 БПЛА – над территорией Брянской области, 42 БПЛА – над территорией Смоленской области, 28 БПЛА – над территорией Ленинградской области, 18 БПЛА – над территорией Калужской области, 14 БПЛА – над территорией Новгородской области, по девять БПЛА – над территориями Орловской области и Московского региона, семь БПЛА – над территорией Белгородской области, по три БПЛА – над территориями Ростовской и Тверской областей и по одному БПЛА – над территориями Псковской, Тульской и Курской областей. Мирного решения не будет? Каналы общения между Россией и Украиной налажены, у переговорщиков двух стран есть возможность общаться, но в настоящее время можно говорить о паузе в контактах на уровне переговорных групп, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Также он добавил, что Россия сохраняет готовность идти по пути поисков мирного урегулирования конфликта, но ожидать молниеносных результатов от переговорного процесса по Украине не стоит. Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский не слишком быстро показал готовность к переговорам по украинскому урегулированию. Также глава Белого дома отметил, что урегулированию на Украине все еще мешает сохраняющаяся "ненависть" между сторонами конфликта. Европейские "друзья" Жители Херсонской и Днепропетровской областей после публикации карты размещения войск "коалиции желающих" на Украине испугались оккупации страны, заявили РИА Новости в антифашистском сопротивлении Херсона. Норвегия превратилась в лжемиротворца, так как использует поставки вооружений на Украину и проблемы европейских потребителей газа исключительно для обогащения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Террор ВСУ Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 10 муниципалитетов Белгородской области 138 раз беспилотниками, один человек погиб, 15 пострадали, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Один мирный житель Голой Пристани и один житель города Алешки погибли в результате ударов ВСУ, также в Алешках четверо гражданских получили ранения во время украинского обстрела, всего за день ВСУ нанесли 91 удар по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области с применением БПЛА и ствольной артиллерии, сообщили в экстренных службах. Один человек погиб и ещё один ранен в результате обстрела ВСУ харьковских сел Таволжанка и Ольшана, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. Дрон ВСУ атаковал гражданскую машину в городе Алешки Херсонской области, погибла женщина, еще двое мирных жителей ранены, сообщил губернатор Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. Беспилотник ВСУ в ночь на пятницу атаковал здание действующего энергоблока №3 Смоленской АЭС, он был подавлен техническими средствами, сообщил "Росатом". Киев открыл границы для молодых украинцев После решения украинских властей разрешить выезд из страны молодым людям в возрасте от 18 до 22 лет количество въездов из Украины в Польшу увеличилось в 10 раз, сообщает газета Rzeczpospolita. Массовый отъезд молодых украинцев из страны и повальное дезертирство из ВСУ подтверждают растущее нежелание украинских граждан гибнуть за Киев, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. ВС РФ в небе и на земле Штурмовик ВС РФ из группировки "Центр" увернулся от летящих FPV-дронов ВСУ и сбил их из автомата, бойца спасла хорошая подготовка и тактика противодействия БПЛА, сообщили журналистам в Минобороны РФ. Танк Т-72Б3М группировки войск "Днепр" в ходе дуэли с "Леопардом" ВСУ точным выстрелом сорвал башню украинскому танку немецкого производства, сообщил РИА Новости командир российской машины с позывным "Депутат". Подразделения "Южной" группировки войск ликвидировали два комплекса спутниковой связи Starlink, тяжелый дрон R-18 и пункт управления беспилотниками вооруженных сил Украины на константиновском направлении в ДНР, сообщили в Минобороны России. Подразделения 7-й отдельной мотострелковой бригады "Южной" группировки войск поразили антенну спутниковой связи Starlink и пункт управления беспилотными летательными аппаратами вооружённых сил Украины на Северском направлении, сообщили в Минобороны России. Агония ВСУ Командиры формирований ВСУ, к которым прикомандировывают мобилизованных из других подразделений украинской армии, не желают нести ответственность за вновь прибывших и считают их за расходный материал, рассказал РИА Новости пленный военнослужащий ВСУ Дмитрий Хвостик. Возраст погибших в Серебрянском лесничестве украинских военнослужащих - 45-50 лет, рассказал РИА Новости командир батальона спецназа "Ахмат" МО РФ с позывным "Шрам", выполняющий задачи на данном участке фронта. ВСУ потеряли 80% брошенных в контратаку в районе Андреевки Сумской области штурмовых групп, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

