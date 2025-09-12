Рейтинг@Mail.ru
Собянин объявил о завершении благоустройства 6 набережных Москвы-реки - РИА Новости, 16.09.2025
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
15:15 12.09.2025 (обновлено: 15:16 16.09.2025)
Собянин объявил о завершении благоустройства 6 набережных Москвы-реки
2025-09-12T15:15:00+03:00
2025-09-16T15:16:00+03:00
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Мэр столицы Сергей Собянин в пятницу объявил о завершении благоустройства шести набережных Москвы-реки, расположенных на участке от Садового кольца до Нагатинского затона. "Красиво у вас здесь стало, уютно. Набережная хорошая, озеленение хорошее. Набережные и Москва-река - это наше все, любим, ухаживаем за ней, стараемся сделать все, чтобы она была доступная и благоустроенная. Сегодня такая знаковая цифра - мы за эти годы реконструировали и построили 100 километров набережных, половину набережных Москвы-реки. Сегодня (готовы - ред.) целых шесть набережных: от вас (Нагатинской набережной - ред.) и до Замоскворечья… Большой объем, это почти 12 километров благоустроенных набережных", - сказал Собянин. Мэр в ходе осмотра итогов благоустройства также пообщался с горожанами и напомнил им об уже открытой набережной в музее-заповеднике "Коломенское", пригласив ее посетить. Как сообщается в материалах мэрии, Шлюзовая, Дербеневская, Павелецкая, Даниловская, Новоданиловская и Нагатинская набережные входят в число исторических набережных Москвы-реки. Вдоль реки и на другой стороне дороги обустроены уютные зоны отдыха со скамейками. Вместо "народных троп", ведущих к жилым домам и магазинам, вымощены удобные дорожки. В целом на набережных было установлено свыше 300 фонарей с энергосберегающими светильниками, порядка 700 малых архитектурных форм и около 60 навигационных стел. До конца осени планируется высадить порядка 70 кленов, лип, вязов и других деревьев-крупномеров. В рамках программы "Чистое небо" воздушные кабельные линии были перенесены в подземные коллекторы. Благодаря этому улучшилось визуальное восприятие набережных, а эксплуатация линий электропередачи стала более надежной и безопасной. Общая протяженность береговой линии Москвы-реки в пределах МКАД составляет порядка 200 километров. В строительстве и проектировании находится свыше 31 километра набережных в разных районах столицы. -0-
сергей собянин, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Сергей Собянин, Москва
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМэр Москвы Сергей Собянин
© РИА Новости / Максим Блинов
Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Мэр столицы Сергей Собянин в пятницу объявил о завершении благоустройства шести набережных Москвы-реки, расположенных на участке от Садового кольца до Нагатинского затона.
"Красиво у вас здесь стало, уютно. Набережная хорошая, озеленение хорошее. Набережные и Москва-река - это наше все, любим, ухаживаем за ней, стараемся сделать все, чтобы она была доступная и благоустроенная. Сегодня такая знаковая цифра - мы за эти годы реконструировали и построили 100 километров набережных, половину набережных Москвы-реки. Сегодня (готовы - ред.) целых шесть набережных: от вас (Нагатинской набережной - ред.) и до Замоскворечья… Большой объем, это почти 12 километров благоустроенных набережных", - сказал Собянин.
Мэр в ходе осмотра итогов благоустройства также пообщался с горожанами и напомнил им об уже открытой набережной в музее-заповеднике "Коломенское", пригласив ее посетить.
Как сообщается в материалах мэрии, Шлюзовая, Дербеневская, Павелецкая, Даниловская, Новоданиловская и Нагатинская набережные входят в число исторических набережных Москвы-реки. Вдоль реки и на другой стороне дороги обустроены уютные зоны отдыха со скамейками. Вместо "народных троп", ведущих к жилым домам и магазинам, вымощены удобные дорожки.
В целом на набережных было установлено свыше 300 фонарей с энергосберегающими светильниками, порядка 700 малых архитектурных форм и около 60 навигационных стел. До конца осени планируется высадить порядка 70 кленов, лип, вязов и других деревьев-крупномеров. В рамках программы "Чистое небо" воздушные кабельные линии были перенесены в подземные коллекторы. Благодаря этому улучшилось визуальное восприятие набережных, а эксплуатация линий электропередачи стала более надежной и безопасной.
Общая протяженность береговой линии Москвы-реки в пределах МКАД составляет порядка 200 километров. В строительстве и проектировании находится свыше 31 километра набережных в разных районах столицы. -0-
Москва Сегодня: мегаполис для жизниСергей СобянинМосква
 
 
