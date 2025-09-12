Источник: три фигуранта дела о хищении денег у бойцов СВО скрылись

https://ria.ru/20250912/sledstvie-2041345305.html

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Устанавливается местонахождение трех скрывшихся от следствия фигурантов уголовного дела о хищении денег у бойцов СВО в "Шереметьево", сообщил РИА Новости информированный источник. "Устанавливается местонахождение трех скрывшихся от следствия участников преступного сообщества", — сказал собеседник агентства. По данному делу арестованы почти 30 человек, среди которых предполагаемый организатор ОПГ Алексей Кабочкин и участники преступного сообщества. По данным следствия, фигуранты в составе преступного сообщества похищали деньги у участников специальной военной операции, прибывающих в международный аэропорт "Шереметьево", путем совершения краж, вымогательства и мошеннических действий. В преступное сообщество, как говорится в материалах, входили сотрудники правоохранительных органов, в том числе линейного управления МВД России в аэропорту "Шереметьево", преступники намеренно выбирали участников СВО в качестве жертв. Большинство эпизодов дела касаются завышенных цен на такси. В материалах указано, что соучастники подыскивали в аэропорту бойцов СВО, предлагая им пассажирские перевозки — изначально за адекватные деньги. В конце поездки сумма менялась: 2 тысячи рублей превращались в 40 тысяч или даже 90 тысяч, 1 тысяча — в 70 тысяч, 8,2 тысячи — в 122 тысячи рублей. Оплата принималась как переводами, так и через банковский терминал. За отказ передавать деньги потерпевшим угрожали физическим насилием, подчеркивается в материалах.Одному бойцу, следует из материалов, соучастники предложили выпить спиртное. Дождавшись, когда он потеряет бдительность, они похитили у военного 615 тысяч рублей с банковской карты через терминал фигуранта дела. Еще один участник СВО таким же образом лишился 28 тысяч рублей. Сумма ущерба по делу составляет порядка 3 миллионов рублей.

