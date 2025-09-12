Рейтинг@Mail.ru
Более 45 тысяч новорожденных прошли неонатальный скрининг в Подмосковье - РИА Новости, 12.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
12:41 12.09.2025
https://ria.ru/20250912/skrining-2041424611.html
Более 45 тысяч новорожденных прошли неонатальный скрининг в Подмосковье
Более 45 тысяч новорожденных прошли неонатальный скрининг в Подмосковье - РИА Новости, 12.09.2025
Более 45 тысяч новорожденных прошли неонатальный скрининг в Подмосковье
Более 45 тысяч новорожденных в Подмосковье с начала года прошли неонатальный скрининг для выявления генетических заболеваний, сообщает пресс-служба министерства РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T12:41:00+03:00
2025-09-12T12:41:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
людмила болатаева
новорожденные
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985740311_121:0:3762:2048_1920x0_80_0_0_8386c10e6ea35202e27d7431ad469054.jpg
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Более 45 тысяч новорожденных в Подмосковье с начала года прошли неонатальный скрининг для выявления генетических заболеваний, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. В скрининг входит исследование на 36 генетических заболеваний, в том числе врожденный гипотиреоз, первичный иммунодефицит, спинальная мышечная атрофия (СМА) и другие. "Расширенный неонатальный скрининг – масштабная программа, охватывающая всех новорожденных Подмосковья. Она позволяет выявлять серьезные заболевания в первые дни жизни и сразу начинать лечение. С начала года исследование прошли более 45 тысяч малышей, из них у 92 детей были выявлены генетические заболевания на ранней стадии", – приводит пресс-служба слова вице-губернатора Московской области Людмилы Болатаевой. Исследование выполняется в первые дни жизни ребенка путем забора крови из пятки. При выявлении отклонения от нормы с родителями связывается специалист медицинской организации для разъяснения их дальнейших действий. По данным ведомства, подробно ознакомиться с системой родовспоможения в регионе можно на портале "Стань мамой в Подмосковье". Также в регионе работает единый кол-центр системы родовспоможения: 8 (800) 550-30-03.
https://ria.ru/20250912/vaktsinatsiya-2041401967.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985740311_803:0:3534:2048_1920x0_80_0_0_308c0561b6ae651cdb74ba5c6a2ffac1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), людмила болатаева, новорожденные
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Людмила Болатаева, новорожденные
Более 45 тысяч новорожденных прошли неонатальный скрининг в Подмосковье

Свыше 45 тысяч подмосковных новорожденных прошли неонатальный скрининг

© iStock.com / gorodenkoffНоворожденный в роддоме
Новорожденный в роддоме - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© iStock.com / gorodenkoff
Новорожденный в роддоме. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Более 45 тысяч новорожденных в Подмосковье с начала года прошли неонатальный скрининг для выявления генетических заболеваний, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В скрининг входит исследование на 36 генетических заболеваний, в том числе врожденный гипотиреоз, первичный иммунодефицит, спинальная мышечная атрофия (СМА) и другие.
"Расширенный неонатальный скрининг – масштабная программа, охватывающая всех новорожденных Подмосковья. Она позволяет выявлять серьезные заболевания в первые дни жизни и сразу начинать лечение. С начала года исследование прошли более 45 тысяч малышей, из них у 92 детей были выявлены генетические заболевания на ранней стадии", – приводит пресс-служба слова вице-губернатора Московской области Людмилы Болатаевой.
Исследование выполняется в первые дни жизни ребенка путем забора крови из пятки. При выявлении отклонения от нормы с родителями связывается специалист медицинской организации для разъяснения их дальнейших действий.
По данным ведомства, подробно ознакомиться с системой родовспоможения в регионе можно на портале "Стань мамой в Подмосковье". Также в регионе работает единый кол-центр системы родовспоможения: 8 (800) 550-30-03.
Вакцинация ребенка - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Свыше 100 тысяч детей вакцинировались от гриппа в Подмосковье
Вчера, 11:23
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Людмила Болатаевановорожденные
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала