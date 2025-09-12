https://ria.ru/20250912/skrining-2041424611.html

Более 45 тысяч новорожденных прошли неонатальный скрининг в Подмосковье

Более 45 тысяч новорожденных прошли неонатальный скрининг в Подмосковье

Более 45 тысяч новорожденных прошли неонатальный скрининг в Подмосковье

12.09.2025

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Более 45 тысяч новорожденных в Подмосковье с начала года прошли неонатальный скрининг для выявления генетических заболеваний, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. В скрининг входит исследование на 36 генетических заболеваний, в том числе врожденный гипотиреоз, первичный иммунодефицит, спинальная мышечная атрофия (СМА) и другие. "Расширенный неонатальный скрининг – масштабная программа, охватывающая всех новорожденных Подмосковья. Она позволяет выявлять серьезные заболевания в первые дни жизни и сразу начинать лечение. С начала года исследование прошли более 45 тысяч малышей, из них у 92 детей были выявлены генетические заболевания на ранней стадии", – приводит пресс-служба слова вице-губернатора Московской области Людмилы Болатаевой. Исследование выполняется в первые дни жизни ребенка путем забора крови из пятки. При выявлении отклонения от нормы с родителями связывается специалист медицинской организации для разъяснения их дальнейших действий. По данным ведомства, подробно ознакомиться с системой родовспоможения в регионе можно на портале "Стань мамой в Подмосковье". Также в регионе работает единый кол-центр системы родовспоможения: 8 (800) 550-30-03.

