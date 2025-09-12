https://ria.ru/20250912/skoraja-2041525216.html
У магазина в Подмосковье, в который влетела скорая, разбит стеклянный фасад
У магазина в Подмосковье, в который влетела скорая, разбит стеклянный фасад
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. У продуктового магазина, в который сегодня утром влетела скорая в подмосковном Королеве, разбит стеклянный фасад и снесена вывеска, на месте работает полиция, передает корреспондент РИА Новости с места событий. В пятницу утром, как сообщили РИА Новости в экстренных службах, реанимобиль, по предварительным данным, уходя от прямого столкновения с легковушкой Chevrolet, влетел в продуктовый магазин в подмосковном Королеве. В результате столкновения двое человек в машине скорой получили травмы. Как передает корреспондент агентства, после случившегося продуктовый магазин сильно разрушен: разбит стеклянный фасад, а вывеска упала. На месте дежурят полицейские.
