Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел

П.-КАМЧАТСКИЙ, 12 сен - РИА Новости. Вулкан Шивелуч на Камчатке произвел мощный пепловый выброс на высоту 4,5 километра над уровнем моря, сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. "В 17.26 (по местному времени, 08.26 мск - ред.) KST (12.09 05.26 UTC) эксплозии подняли пепел вулкана Шивелуч на 4,5 километра над уровнем моря", - сообщает Telegram-канал группы. По данным ученых, шлейф пепла протянулся на 10 километров на восток от вулкана. Специалисты установили для Шивелуча оранжевый авиационный цветовой код, что означает повышенную опасность для местных авиаперевозок. Вулкан расположен в 50 километрах к северу от поселка Ключи и в 450 километрах от Петропавловска-Камчатского.
