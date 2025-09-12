https://ria.ru/20250912/shiveluch-2041368883.html

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел - РИА Новости, 12.09.2025

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел

Вулкан Шивелуч на Камчатке произвел мощный пепловый выброс на высоту 4,5 километра над уровнем моря, сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические... РИА Новости, 12.09.2025

2025-09-12T09:34:00+03:00

2025-09-12T09:34:00+03:00

2025-09-12T09:34:00+03:00

шивелуч

камчатка

петропавловск-камчатский

российская академия наук

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/01/1996770599_0:197:2913:1836_1920x0_80_0_0_2e844b027b92e167b5f4c3fbc003e911.jpg

П.-КАМЧАТСКИЙ, 12 сен - РИА Новости. Вулкан Шивелуч на Камчатке произвел мощный пепловый выброс на высоту 4,5 километра над уровнем моря, сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. "В 17.26 (по местному времени, 08.26 мск - ред.) KST (12.09 05.26 UTC) эксплозии подняли пепел вулкана Шивелуч на 4,5 километра над уровнем моря", - сообщает Telegram-канал группы. По данным ученых, шлейф пепла протянулся на 10 километров на восток от вулкана. Специалисты установили для Шивелуча оранжевый авиационный цветовой код, что означает повышенную опасность для местных авиаперевозок. Вулкан расположен в 50 километрах к северу от поселка Ключи и в 450 километрах от Петропавловска-Камчатского.

https://ria.ru/20250828/sinmoe-2037998245.html

шивелуч

камчатка

петропавловск-камчатский

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

шивелуч, камчатка, петропавловск-камчатский, российская академия наук