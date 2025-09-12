Рейтинг@Mail.ru
Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел - РИА Новости, 12.09.2025
09:34 12.09.2025
Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел
Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел - РИА Новости, 12.09.2025
Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел
Вулкан Шивелуч на Камчатке произвел мощный пепловый выброс на высоту 4,5 километра над уровнем моря, сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические... РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T09:34:00+03:00
2025-09-12T09:34:00+03:00
П.-КАМЧАТСКИЙ, 12 сен - РИА Новости. Вулкан Шивелуч на Камчатке произвел мощный пепловый выброс на высоту 4,5 километра над уровнем моря, сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. "В 17.26 (по местному времени, 08.26 мск - ред.) KST (12.09 05.26 UTC) эксплозии подняли пепел вулкана Шивелуч на 4,5 километра над уровнем моря", - сообщает Telegram-канал группы. По данным ученых, шлейф пепла протянулся на 10 километров на восток от вулкана. Специалисты установили для Шивелуча оранжевый авиационный цветовой код, что означает повышенную опасность для местных авиаперевозок. Вулкан расположен в 50 километрах к северу от поселка Ключи и в 450 километрах от Петропавловска-Камчатского.
Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на 4,5 километра

Вулкан Шивелуч на Камчатке. Архивное фото
П.-КАМЧАТСКИЙ, 12 сен - РИА Новости. Вулкан Шивелуч на Камчатке произвел мощный пепловый выброс на высоту 4,5 километра над уровнем моря, сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
"В 17.26 (по местному времени, 08.26 мск - ред.) KST (12.09 05.26 UTC) эксплозии подняли пепел вулкана Шивелуч на 4,5 километра над уровнем моря", - сообщает Telegram-канал группы.
По данным ученых, шлейф пепла протянулся на 10 километров на восток от вулкана. Специалисты установили для Шивелуча оранжевый авиационный цветовой код, что означает повышенную опасность для местных авиаперевозок.
Вулкан расположен в 50 километрах к северу от поселка Ключи и в 450 километрах от Петропавловска-Камчатского.
28 августа, 06:15
В Японии произошло извержение вулкана Синмоэ
28 августа, 06:15
 
Шивелуч Камчатка Петропавловск-Камчатский Российская академия наук
 
 
