Главу эксплуатанта аэропорта в Краснодаре внесли в базу "Миротворца"

Глава эксплуатанта аэропорта в Краснодаре Старостин попал в базу "Миротворца"
Самолет Airbus A330. Архивное фото
КРАСНОДАР, 12 сен – РИА Новости. Генеральный директор компании "Аэродинамика", управляющей аэропортом в Краснодаре, который в четверг возобновил работу, Алексей Старостин, внесен в скандально известную украинскую базу "Миротворец", его персональные данные опубликованы на сайте базы, выяснило РИА Новости.
ООО "Аэродинамика" - один из крупнейших аэропортовых холдингов России, объединяющий аэропорты в Краснодаре, Сочи и Анапе.
Старостина, как указано на сайте, обвиняют в финансировании и "снабжении подразделений российско-фашистских захватчиков". В базу он внесен как "соучастник преступлений России против Украины и ее граждан" и оккупант, который "покушается на суверенитет и территориальную целостность Украины".
Минтранс РФ в четверг сообщил, что аэропорт Краснодара, закрытый с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности, с 11 сентября открыт для обслуживания рейсов. Росавиация заявила, что первый регулярный рейс в Краснодар выполнит "Аэрофлот" из Москвы 17 сентября.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".
Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД России Мария Захарова, оценивая публикации как прямой призыв к расправе над журналистами. В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
