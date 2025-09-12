Рейтинг@Mail.ru
Шесть жителей Саратова получили сроки за пытки в реабилитационном центре - РИА Новости, 12.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:05 12.09.2025 (обновлено: 12:13 12.09.2025)
https://ria.ru/20250912/saratov-2041413403.html
Шесть жителей Саратова получили сроки за пытки в реабилитационном центре
Шесть жителей Саратова получили сроки за пытки в реабилитационном центре - РИА Новости, 12.09.2025
Шесть жителей Саратова получили сроки за пытки в реабилитационном центре
Саратовский областной суд назначил до 17 лет лишения свободы шести фигурантам за пытки, незаконное лишение свободы и убийство мужчины в реабилитационном центре... РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T12:05:00+03:00
2025-09-12T12:13:00+03:00
происшествия
россия
саратов
саратовский областной суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_0:275:2861:1884_1920x0_80_0_0_938da5e0cdf3958ae5fafcdc0bb94254.jpg
САМАРА, 12 сен - РИА Новости. Саратовский областной суд назначил до 17 лет лишения свободы шести фигурантам за пытки, незаконное лишение свободы и убийство мужчины в реабилитационном центре Саратова, сообщила региональная прокуратура в своем Telegram-канале. По данным надзорного ведомства, установлено, что 37-летний индивидуальный предприниматель открыл в Саратове частный реабилитационный центр для проживания лиц с алкогольной и наркотической зависимостью. В феврале 2023 года руководитель и сотрудник центра, а также другие реабилитанты посчитали, что 25-летний постоялец нарушает установленные правила и в течение трех дней систематически избивали и обливали его холодной водой, лишали еды и питья, а также привязывали к кровати. Затем мужчину завернули в ковер и вынесли в холодное помещение, где он умер от общего переохлаждения и компрессионной механической асфиксии. "Саратовский областной суд признал 6 местных жителей в возрасте от 24 до 38 лет виновными в зависимости от роли и степени участия по пунктам "д", "е" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание с особой жестокостью группой лиц по предварительном сговору), пунктам "а", "г" части 2 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение свободы человека), пунктам "д", "ж" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью, группой лиц по предварительному сговору). На основании вердикта присяжных заседателей суд приговорил виновных к лишению свободы на срок от 2 лет 1 месяца до 17 лет", - говорится в сообщении прокуратуры региона. Большинство подсудимых будет отбывать сроки в колонии строгого режима, один фигурант - в колонии-поселении. Кроме того, суд назначил пяти подсудимым наказание в виде ограничения свободы на 1 год.
https://ria.ru/20250826/ural-2037740451.html
https://ria.ru/20250424/kamchatka-2013096710.html
россия
саратов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_31:0:2762:2048_1920x0_80_0_0_3644cb1f574246cda7e7d607aa9a5adb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, саратов, саратовский областной суд
Происшествия, Россия, Саратов, Саратовский областной суд
Шесть жителей Саратова получили сроки за пытки в реабилитационном центре

В Саратове шесть человек получили до 17 лет колонии за пытки и убийство

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
САМАРА, 12 сен - РИА Новости. Саратовский областной суд назначил до 17 лет лишения свободы шести фигурантам за пытки, незаконное лишение свободы и убийство мужчины в реабилитационном центре Саратова, сообщила региональная прокуратура в своем Telegram-канале.
По данным надзорного ведомства, установлено, что 37-летний индивидуальный предприниматель открыл в Саратове частный реабилитационный центр для проживания лиц с алкогольной и наркотической зависимостью.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
По делу о пытках на автомойке на Урале арестовали экс-полицейского
26 августа, 20:18
В феврале 2023 года руководитель и сотрудник центра, а также другие реабилитанты посчитали, что 25-летний постоялец нарушает установленные правила и в течение трех дней систематически избивали и обливали его холодной водой, лишали еды и питья, а также привязывали к кровати. Затем мужчину завернули в ковер и вынесли в холодное помещение, где он умер от общего переохлаждения и компрессионной механической асфиксии.
"Саратовский областной суд признал 6 местных жителей в возрасте от 24 до 38 лет виновными в зависимости от роли и степени участия по пунктам "д", "е" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание с особой жестокостью группой лиц по предварительном сговору), пунктам "а", "г" части 2 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение свободы человека), пунктам "д", "ж" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью, группой лиц по предварительному сговору). На основании вердикта присяжных заседателей суд приговорил виновных к лишению свободы на срок от 2 лет 1 месяца до 17 лет", - говорится в сообщении прокуратуры региона.
Большинство подсудимых будет отбывать сроки в колонии строгого режима, один фигурант - в колонии-поселении. Кроме того, суд назначил пяти подсудимым наказание в виде ограничения свободы на 1 год.
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
На Камчатке экс-полицейского осудили за пытки односельчан
24 апреля, 08:24
 
ПроисшествияРоссияСаратовСаратовский областной суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала