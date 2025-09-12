https://ria.ru/20250912/saratov-2041413403.html

Шесть жителей Саратова получили сроки за пытки в реабилитационном центре

2025-09-12T12:05:00+03:00

САМАРА, 12 сен - РИА Новости. Саратовский областной суд назначил до 17 лет лишения свободы шести фигурантам за пытки, незаконное лишение свободы и убийство мужчины в реабилитационном центре Саратова, сообщила региональная прокуратура в своем Telegram-канале. По данным надзорного ведомства, установлено, что 37-летний индивидуальный предприниматель открыл в Саратове частный реабилитационный центр для проживания лиц с алкогольной и наркотической зависимостью. В феврале 2023 года руководитель и сотрудник центра, а также другие реабилитанты посчитали, что 25-летний постоялец нарушает установленные правила и в течение трех дней систематически избивали и обливали его холодной водой, лишали еды и питья, а также привязывали к кровати. Затем мужчину завернули в ковер и вынесли в холодное помещение, где он умер от общего переохлаждения и компрессионной механической асфиксии. "Саратовский областной суд признал 6 местных жителей в возрасте от 24 до 38 лет виновными в зависимости от роли и степени участия по пунктам "д", "е" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание с особой жестокостью группой лиц по предварительном сговору), пунктам "а", "г" части 2 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение свободы человека), пунктам "д", "ж" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью, группой лиц по предварительному сговору). На основании вердикта присяжных заседателей суд приговорил виновных к лишению свободы на срок от 2 лет 1 месяца до 17 лет", - говорится в сообщении прокуратуры региона. Большинство подсудимых будет отбывать сроки в колонии строгого режима, один фигурант - в колонии-поселении. Кроме того, суд назначил пяти подсудимым наказание в виде ограничения свободы на 1 год.

2025

происшествия, россия, саратов, саратовский областной суд