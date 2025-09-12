Шесть жителей Саратова получили сроки за пытки в реабилитационном центре
В Саратове шесть человек получили до 17 лет колонии за пытки и убийство
Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
САМАРА, 12 сен - РИА Новости. Саратовский областной суд назначил до 17 лет лишения свободы шести фигурантам за пытки, незаконное лишение свободы и убийство мужчины в реабилитационном центре Саратова, сообщила региональная прокуратура в своем Telegram-канале.
По данным надзорного ведомства, установлено, что 37-летний индивидуальный предприниматель открыл в Саратове частный реабилитационный центр для проживания лиц с алкогольной и наркотической зависимостью.
В феврале 2023 года руководитель и сотрудник центра, а также другие реабилитанты посчитали, что 25-летний постоялец нарушает установленные правила и в течение трех дней систематически избивали и обливали его холодной водой, лишали еды и питья, а также привязывали к кровати. Затем мужчину завернули в ковер и вынесли в холодное помещение, где он умер от общего переохлаждения и компрессионной механической асфиксии.
"Саратовский областной суд признал 6 местных жителей в возрасте от 24 до 38 лет виновными в зависимости от роли и степени участия по пунктам "д", "е" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание с особой жестокостью группой лиц по предварительном сговору), пунктам "а", "г" части 2 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение свободы человека), пунктам "д", "ж" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью, группой лиц по предварительному сговору). На основании вердикта присяжных заседателей суд приговорил виновных к лишению свободы на срок от 2 лет 1 месяца до 17 лет", - говорится в сообщении прокуратуры региона.
Большинство подсудимых будет отбывать сроки в колонии строгого режима, один фигурант - в колонии-поселении. Кроме того, суд назначил пяти подсудимым наказание в виде ограничения свободы на 1 год.
