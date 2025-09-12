Рейтинг@Mail.ru
ЕС продлил персональные санкции в отношении России - РИА Новости, 12.09.2025
12:51 12.09.2025 (обновлено: 12:56 12.09.2025)
ЕС продлил персональные санкции в отношении России
Евросоюз продлил на полгода персональные санкции в отношении России, сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас РИА Новости, 12.09.2025
БРЮССЕЛЬ, 12 сен – РИА Новости. Евросоюз продлил на полгода персональные санкции в отношении России, сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в соцсети X."Мы только что продлили наши санкции в отношении России", - сказано в публикации.
россия, евросоюз, в мире, санкции в отношении россии
Россия, Евросоюз, В мире, Санкции в отношении России
© AP Photo / Virginia Mayo Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 12 сен – РИА Новости. Евросоюз продлил на полгода персональные санкции в отношении России, сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в соцсети X.
"Мы только что продлили наши санкции в отношении России", - сказано в публикации.
Россия Евросоюз В мире Санкции в отношении России
 
 
