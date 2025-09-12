https://ria.ru/20250912/sanktsii-2041428430.html
ЕС продлил персональные санкции в отношении России
Евросоюз продлил на полгода персональные санкции в отношении России, сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас РИА Новости, 12.09.2025
БРЮССЕЛЬ, 12 сен – РИА Новости. Евросоюз продлил на полгода персональные санкции в отношении России, сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в соцсети X."Мы только что продлили наши санкции в отношении России", - сказано в публикации.
