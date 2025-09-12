https://ria.ru/20250912/sanktsii-2041409977.html

Британия наложила санкции на производителя изделий для боеприпасов

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Великобритания внесла в санкционный список производителя специзделий для боеприпасов АО "Научно-производственное объединение "Поиск", говорится в документе, опубликованном на сайте минфина. "АО "Научно-производственное объединение "Поиск", - сказано в документе. Компания занимается разработкой и производством механических, электромеханических и электронных многофункциональных специзделий для боеприпасов. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

