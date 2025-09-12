https://ria.ru/20250912/sanktsii-2041409026.html

Британия ввела санкции против конструкторского бюро "Икар"

Британия ввела санкции против конструкторского бюро "Икар" - РИА Новости, 12.09.2025

Британия ввела санкции против конструкторского бюро "Икар"

Великобритания внесла в санкционный список АО "Опытное конструкторское бюро "Икар", следует из документа, опубликованного британским минфином. РИА Новости, 12.09.2025

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Великобритания внесла в санкционный список АО "Опытное конструкторское бюро "Икар", следует из документа, опубликованного британским минфином. "АО "Опытное конструкторское бюро "Икар", - сказано в документе. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

