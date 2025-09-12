https://ria.ru/20250912/sanktsii-2041369359.html
Британия расширила антироссийские санкции
Британия расширила антироссийские санкции - РИА Новости, 12.09.2025
Британия расширила антироссийские санкции
Великобритания расширила список антироссийских санкций на 30 позиций, говорится в документе, опубликованном на сайте минфина страны. РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T09:37:00+03:00
2025-09-12T09:37:00+03:00
2025-09-12T09:40:00+03:00
в мире
великобритания
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1979970130_0:211:3072:1939_1920x0_80_0_0_cc6cb9e1c2e8be5bcf421cfaae14ae8a.jpg
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Великобритания расширила список антироссийских санкций на 30 позиций, говорится в документе, опубликованном на сайте минфина страны."В консолидированный список добавлено 30 записей", - сказано в документе.Согласно документу, в санкционный список добавлены три физических и 27 юридических лиц.
https://ria.ru/20250912/japonija-2041360397.html
великобритания
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1979970130_241:0:2972:2048_1920x0_80_0_0_d21ae4e42cab9280c9edaa1b34747314.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, россия
В мире, Великобритания, Россия
Британия расширила антироссийские санкции
Британия расширила список антироссийских санкций на 30 позиций