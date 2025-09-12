Рейтинг@Mail.ru
Япония ввела санкции против "Движения первых" и Тульского оружейного завода - РИА Новости, 12.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:59 12.09.2025 (обновлено: 06:50 12.09.2025)
https://ria.ru/20250912/sanktsii-2041347754.html
Япония ввела санкции против "Движения первых" и Тульского оружейного завода
Япония ввела санкции против "Движения первых" и Тульского оружейного завода - РИА Новости, 12.09.2025
Япония ввела санкции против "Движения первых" и Тульского оружейного завода
Под новые санкции Японии попали "Движение первых", Фонд Ахмата Кадырова, Тульский оружейный завод, особая экономическая зона "Алабуга" и международный детский... РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T05:59:00+03:00
2025-09-12T06:50:00+03:00
в мире
япония
россия
белоруссия
ахмат кадыров (политик)
тульский оружейный завод
артек
рамзан кадыров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794582601_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_09d691f91ebf900ee2824fd7f7b096a8.jpg
ТОКИО, 12 сен – РИА Новости. Под новые санкции Японии попали "Движение первых", Фонд Ахмата Кадырова, Тульский оружейный завод, особая экономическая зона "Алабуга" и международный детский центр "Артек", свидетельствует пресс-релиз японского МИД. В документе отмечается, что для этих организаций предусматривается ограничения по платежам, операциям с капиталом. Для их осуществления будет требоваться специальное разрешение МИД Японии. Всего в новом списке 52 организации и 10 физических лиц из РФ и три организации из Белоруссии. Санкции введены в связи с ситуацией на Украине.Кроме этого, в санкционный список включены президент Фонда Ахмата Кадырова, мать главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова Аймани Кадырова, советник в аппарате уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Владимир Хромов, бывший руководитель "ЧВК Вагнер Центр" Алексей Тенсин, бывший председатель совета директоров российского движения детей и молодежи "Движение первых" Григорий Гуров и другие.В их отношении будут действовать такие меры, как заморозка активов в случае их обнаружения, а также ограничения на финансовые транзакции.
https://ria.ru/20250912/sanktsii-2041347433.html
япония
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794582601_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_82297eac629a99780d7b5b528648e231.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, япония, россия, белоруссия, ахмат кадыров (политик), тульский оружейный завод, артек, рамзан кадыров
В мире, Япония, Россия, Белоруссия, Ахмат Кадыров (политик), Тульский оружейный завод, Артек, Рамзан Кадыров
Япония ввела санкции против "Движения первых" и Тульского оружейного завода

Под санкции Японии попали "Движение первых" и Фонд Ахмата Кадырова

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкФлаг Японии
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Флаг Японии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТОКИО, 12 сен – РИА Новости. Под новые санкции Японии попали "Движение первых", Фонд Ахмата Кадырова, Тульский оружейный завод, особая экономическая зона "Алабуга" и международный детский центр "Артек", свидетельствует пресс-релиз японского МИД.
В документе отмечается, что для этих организаций предусматривается ограничения по платежам, операциям с капиталом. Для их осуществления будет требоваться специальное разрешение МИД Японии.
Всего в новом списке 52 организации и 10 физических лиц из РФ и три организации из Белоруссии. Санкции введены в связи с ситуацией на Украине.
Кроме этого, в санкционный список включены президент Фонда Ахмата Кадырова, мать главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова Аймани Кадырова, советник в аппарате уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Владимир Хромов, бывший руководитель "ЧВК Вагнер Центр" Алексей Тенсин, бывший председатель совета директоров российского движения детей и молодежи "Движение первых" Григорий Гуров и другие.
В их отношении будут действовать такие меры, как заморозка активов в случае их обнаружения, а также ограничения на финансовые транзакции.
Флаги Японии на улице Токио - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Япония расширила санкции против организаций и физлиц из России и Белоруссии
05:47
 
В миреЯпонияРоссияБелоруссияАхмат Кадыров (политик)Тульский оружейный заводАртекРамзан Кадыров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала