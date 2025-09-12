https://ria.ru/20250912/sanktsii-2041347754.html

Япония ввела санкции против "Движения первых" и Тульского оружейного завода

Япония ввела санкции против "Движения первых" и Тульского оружейного завода - РИА Новости, 12.09.2025

Япония ввела санкции против "Движения первых" и Тульского оружейного завода

Под новые санкции Японии попали "Движение первых", Фонд Ахмата Кадырова, Тульский оружейный завод, особая экономическая зона "Алабуга" и международный детский... РИА Новости, 12.09.2025

2025-09-12T05:59:00+03:00

2025-09-12T05:59:00+03:00

2025-09-12T06:50:00+03:00

в мире

япония

россия

белоруссия

ахмат кадыров (политик)

тульский оружейный завод

артек

рамзан кадыров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794582601_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_09d691f91ebf900ee2824fd7f7b096a8.jpg

ТОКИО, 12 сен – РИА Новости. Под новые санкции Японии попали "Движение первых", Фонд Ахмата Кадырова, Тульский оружейный завод, особая экономическая зона "Алабуга" и международный детский центр "Артек", свидетельствует пресс-релиз японского МИД. В документе отмечается, что для этих организаций предусматривается ограничения по платежам, операциям с капиталом. Для их осуществления будет требоваться специальное разрешение МИД Японии. Всего в новом списке 52 организации и 10 физических лиц из РФ и три организации из Белоруссии. Санкции введены в связи с ситуацией на Украине.Кроме этого, в санкционный список включены президент Фонда Ахмата Кадырова, мать главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова Аймани Кадырова, советник в аппарате уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Владимир Хромов, бывший руководитель "ЧВК Вагнер Центр" Алексей Тенсин, бывший председатель совета директоров российского движения детей и молодежи "Движение первых" Григорий Гуров и другие.В их отношении будут действовать такие меры, как заморозка активов в случае их обнаружения, а также ограничения на финансовые транзакции.

https://ria.ru/20250912/sanktsii-2041347433.html

япония

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, япония, россия, белоруссия, ахмат кадыров (политик), тульский оружейный завод, артек, рамзан кадыров