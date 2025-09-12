https://ria.ru/20250912/sanktsii-2041332538.html

Сын экс-президента Бразилии ожидает новых санкций США, пишет Reuters

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Сын экс-президента Бразилии Жаира Болсонару, депутат Эдуарду Болсонару заявил, что ожидает введения США дополнительных санкций в отношении бразильских чиновников, в частности судей верховного суда, после вероятного признания его отца виновным по делу о госперевороте, передает агентство Рейтер. В четверг новостной портал G1 сообщил, что верховный суд Бразилии сформировал большинство для признания виновным экс-президента Жаира Болсонару по всем обвинениям в рамках дела о госперевороте. Решение по делу о попытке госпереворота 8 января 2023 года принимает коллегия из пяти судей. Трое из них признали Болсонару виновным. "Бразильский депутат Эдуарду Болсонару... в четверг заявил Рейтер, что ожидает дополнительных санкций США в отношении бразильских чиновников после признания его отца виновным", - говорится в материале агентства. По словам депутата, санкции могут быть введены в отношении тех судей верховного суда, которые проголосовали за признание экс-президента виновным. Администрация президента США Дональда Трампа ввела 50-процентные пошлины на бразильские товары, аннулировала визы и ввела санкции против членов правительства и ряда судей Федерального верховного суда, в частности против судьи Алешандри ди Мораиса, который ведет процесс по делу Болсонару. Суд над экс-президентом Бразилии за попытку госпереворота выходит на финальную стадию: приговор ожидается в четверг или пятницу. Во вторник два первых судьи Верховного суда, рассматривающие дело, проголосовали за вынесение обвинительного приговора. Болсонару обвиняется по пяти статьям: участие в вооруженной преступной организации, государственный переворот, упразднение демократического правового государства, ущерб общественному имуществу и ущерб охраняемому наследию. Срок наказания для него может превысить 40 лет заключения, если будет применен максимальный предел по каждому из преступлений. Эдуарду Болсонару в марте заявил, что покидает Бразилию и уезжает в США, где он будет просить политическое убежище.

