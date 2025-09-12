https://ria.ru/20250912/samolet-2041474799.html

Иностранные заказчики проявляют большой интерес к Бе-200, заявил Алиханов

Иностранные заказчики проявляют большой интерес к Бе-200, заявил Алиханов - РИА Новости, 12.09.2025

Иностранные заказчики проявляют большой интерес к Бе-200, заявил Алиханов

Иностранные заказчики, в том числе из Турции, проявляют большой интерес к российскому самолету-амфибии Бе-200, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. РИА Новости, 12.09.2025

2025-09-12T14:40:00+03:00

2025-09-12T14:40:00+03:00

2025-09-12T14:40:00+03:00

турция

россия

алжир (провинция)

антон алиханов

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

бе-200

а-40 «альбатрос»

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/05/1964245180_0:2:3520:1982_1920x0_80_0_0_403fd117da72e598b2c0e29912478461.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 сен – РИА Новости. Иностранные заказчики, в том числе из Турции, проявляют большой интерес к российскому самолету-амфибии Бе-200, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "Очень большой интерес у нас со стороны иностранных заказчиков. Сейчас всех называть не буду, но очень просят и в Турции, в ряде азиатских стран, для Алжира будет поставка в ближайшие годы. Поэтому это направление точно будем в ближайшее время активно финансировать, развивать, и завод обеспечим работой", — сказал министр о самолетах-амфибиях Бе-200 в рамках рабочей поездки в Ростовскую область. В конце июня в интервью РИА Новости Алиханов сообщал, что российский самолет Бе-200ЧС активно используется для тушения пожаров в других странах. Особенно такое воздушное судно востребовано в регионах с жарким климатом, например, в странах Латинской Америки, Юго-Восточной Азии. Многоцелевой реактивный самолет-амфибия среднего класса Бе-200 спроектирован на основе и с использованием характеристик известного самолета-амфибии А-40 "Альбатрос". Он обладает уникальной возможностью взлета и посадки на сушу и на воду. Бе-200ЧС может взять на борт 12 тонн воды, а за одну заправку топливом самолет способен сбросить на очаг пожара до 270 тонн воды.

https://ria.ru/20250621/samolet-amfibija-2024432457.html

турция

россия

алжир (провинция)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

турция, россия, алжир (провинция), антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), бе-200, а-40 «альбатрос», в мире