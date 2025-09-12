Рейтинг@Mail.ru
Иностранные заказчики проявляют большой интерес к Бе-200, заявил Алиханов
14:40 12.09.2025
Иностранные заказчики проявляют большой интерес к Бе-200, заявил Алиханов
Иностранные заказчики, в том числе из Турции, проявляют большой интерес к российскому самолету-амфибии Бе-200, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 сен – РИА Новости. Иностранные заказчики, в том числе из Турции, проявляют большой интерес к российскому самолету-амфибии Бе-200, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "Очень большой интерес у нас со стороны иностранных заказчиков. Сейчас всех называть не буду, но очень просят и в Турции, в ряде азиатских стран, для Алжира будет поставка в ближайшие годы. Поэтому это направление точно будем в ближайшее время активно финансировать, развивать, и завод обеспечим работой", — сказал министр о самолетах-амфибиях Бе-200 в рамках рабочей поездки в Ростовскую область. В конце июня в интервью РИА Новости Алиханов сообщал, что российский самолет Бе-200ЧС активно используется для тушения пожаров в других странах. Особенно такое воздушное судно востребовано в регионах с жарким климатом, например, в странах Латинской Америки, Юго-Восточной Азии. Многоцелевой реактивный самолет-амфибия среднего класса Бе-200 спроектирован на основе и с использованием характеристик известного самолета-амфибии А-40 "Альбатрос". Он обладает уникальной возможностью взлета и посадки на сушу и на воду. Бе-200ЧС может взять на борт 12 тонн воды, а за одну заправку топливом самолет способен сбросить на очаг пожара до 270 тонн воды.
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкМногоцелевой самолет-амфибия Бе-200
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Многоцелевой самолет-амфибия Бе-200. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 сен – РИА Новости. Иностранные заказчики, в том числе из Турции, проявляют большой интерес к российскому самолету-амфибии Бе-200, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"Очень большой интерес у нас со стороны иностранных заказчиков. Сейчас всех называть не буду, но очень просят и в Турции, в ряде азиатских стран, для Алжира будет поставка в ближайшие годы. Поэтому это направление точно будем в ближайшее время активно финансировать, развивать, и завод обеспечим работой", — сказал министр о самолетах-амфибиях Бе-200 в рамках рабочей поездки в Ростовскую область.
В конце июня в интервью РИА Новости Алиханов сообщал, что российский самолет Бе-200ЧС активно используется для тушения пожаров в других странах. Особенно такое воздушное судно востребовано в регионах с жарким климатом, например, в странах Латинской Америки, Юго-Восточной Азии.
Многоцелевой реактивный самолет-амфибия среднего класса Бе-200 спроектирован на основе и с использованием характеристик известного самолета-амфибии А-40 "Альбатрос". Он обладает уникальной возможностью взлета и посадки на сушу и на воду. Бе-200ЧС может взять на борт 12 тонн воды, а за одну заправку топливом самолет способен сбросить на очаг пожара до 270 тонн воды.
Российские самолеты-амфибии, тушившие пожары в Турции - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
Два российских самолета-амфибии приступили к тушению пожаров в Турции
21 июня, 03:13
 
ТурцияРоссияАлжир (провинция)Антон АлихановМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Бе-200А-40 «Альбатрос»В мире
 
 
