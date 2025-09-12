https://ria.ru/20250912/sakhar-2041495095.html
Первые 100 тысяч тонн сахара произвели в Липецкой области
Первые 100 тысяч тонн сахара произвели в Липецкой области - РИА Новости, 12.09.2025
Первые 100 тысяч тонн сахара произвели в Липецкой области
Сахарные заводы Липецкой области произвели первые 102,3 тысячи тонн сахара, для этого на переработку было направлено почти 900 тысяч тонн свеклы нового урожая,... РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T15:42:00+03:00
2025-09-12T15:42:00+03:00
2025-09-12T15:42:00+03:00
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/19/1565166929_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b65e81c13afa577f09f68d13e19aabec.jpg
ЛИПЕЦК, 12 сен - РИА Новости. Сахарные заводы Липецкой области произвели первые 102,3 тысячи тонн сахара, для этого на переработку было направлено почти 900 тысяч тонн свеклы нового урожая, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Переработкой сахарной свеклы занимаются шесть заводов региона. Сырье туда поступают не только с полей Липецкой области, но и из соседних регионов, уточнил Артамонов. Он отметил, что мощности липецких заводов позволяют суммарно перерабатывать 45 тысяч тонн свеклы в сутки и вырабатывать порядка 7 тысяч тонн сахара. Заводами региона в среднем производится более 800 тысяч тонн сахара в год. "Хорошие показатели – по проведению уборочной кампании, по качеству урожая, по объему выработанной продукции. Сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность региона удерживают лидирующие позиции в стране и обеспечивают продовольственную безопасность", – прокомментировал губернатор.
https://ria.ru/20250910/lipetsk-2041060916.html
липецкая область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/19/1565166929_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cd8b006c0ca06aa8b94f20f627178ece.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов
Первые 100 тысяч тонн сахара произвели в Липецкой области
В Липецкой области произвели более 100 тысяч тонн сахара из нового урожая
ЛИПЕЦК, 12 сен - РИА Новости. Сахарные заводы Липецкой области произвели первые 102,3 тысячи тонн сахара, для этого на переработку было направлено почти 900 тысяч тонн свеклы нового урожая, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Переработкой сахарной свеклы занимаются шесть заводов региона. Сырье туда поступают не только с полей Липецкой области, но и из соседних регионов, уточнил Артамонов.
Он отметил, что мощности липецких заводов позволяют суммарно перерабатывать 45 тысяч тонн свеклы в сутки и вырабатывать порядка 7 тысяч тонн сахара. Заводами региона в среднем производится более 800 тысяч тонн сахара в год.
"Хорошие показатели – по проведению уборочной кампании, по качеству урожая, по объему выработанной продукции. Сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность региона удерживают лидирующие позиции в стране и обеспечивают продовольственную безопасность", – прокомментировал губернатор.