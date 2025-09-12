https://ria.ru/20250912/sakhar-2041495095.html

Первые 100 тысяч тонн сахара произвели в Липецкой области

Первые 100 тысяч тонн сахара произвели в Липецкой области

ЛИПЕЦК, 12 сен - РИА Новости. Сахарные заводы Липецкой области произвели первые 102,3 тысячи тонн сахара, для этого на переработку было направлено почти 900 тысяч тонн свеклы нового урожая, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Переработкой сахарной свеклы занимаются шесть заводов региона. Сырье туда поступают не только с полей Липецкой области, но и из соседних регионов, уточнил Артамонов. Он отметил, что мощности липецких заводов позволяют суммарно перерабатывать 45 тысяч тонн свеклы в сутки и вырабатывать порядка 7 тысяч тонн сахара. Заводами региона в среднем производится более 800 тысяч тонн сахара в год. "Хорошие показатели – по проведению уборочной кампании, по качеству урожая, по объему выработанной продукции. Сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность региона удерживают лидирующие позиции в стране и обеспечивают продовольственную безопасность", – прокомментировал губернатор.

