Туристы из Самары на советском "Москвиче" проедут по северу Сахалина

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 сен – РИА Новости. Команда известного путешественника из Самары и основателя проекта "Москвич-полярник" Алексея Жирухина планирует 10-дневное путешествие по северу Сахалина, рассказал РИА Новости глава регионального минтуризма Артем Лазарев. "Гости прибыли в Южно-Сахалинск утром в пятницу. Мы с удовольствием поддержим команду Алексея в их путешествии по Сахалину. Проект "Москвич-полярник" по-настоящему уникален: его участники не только рассказывают подписчикам о самых красивых уголках России, но и являются настоящими амбассадорами туризма, доказывая, что для путешествия важно, в первую очередь, только желание побывать в новых местах", - отметил собеседник агентства. По словам министра, команда из четырех человек путешествует на стареньком советском "Москвиче". В течение 10 дней автотуристы намерены побывать в Александровск-Сахалинском, Смирныховском и Охинском районах. Они увидят достопримечательности северной части острова, в том числе известные Дагинские источники, маяк Ламанон, мыс Жанкиер и скалы Три брата. "Уверен, что после их поездки по острову многие захотят повторить этот интересный маршрут. Кстати, Сахалинская область станет 32-м регионом, который покорит "Москвич-полярник", - подчеркнул министр. Лазарев отметил, что о предыдущих экспедициях и опыте преодоления труднодоступных мест Жирухин рассказал в рамках экспертной дискуссии "Дальний Восток – Земля приключений. Маршруты Победы" на Восточном экономическом форуме.
