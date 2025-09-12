Рейтинг@Mail.ru
Туристы из Самары на советском "Москвиче" проедут по северу Сахалина - РИА Новости, 12.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:33 12.09.2025 (обновлено: 06:34 12.09.2025)
https://ria.ru/20250912/sahalin-2041349405.html
Туристы из Самары на советском "Москвиче" проедут по северу Сахалина
Туристы из Самары на советском "Москвиче" проедут по северу Сахалина - РИА Новости, 12.09.2025
Туристы из Самары на советском "Москвиче" проедут по северу Сахалина
Команда известного путешественника из Самары и основателя проекта "Москвич-полярник" Алексея Жирухина планирует 10-дневное путешествие по северу Сахалина,... РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T06:33:00+03:00
2025-09-12T06:34:00+03:00
сахалин
самара
южно-сахалинск
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106892/79/1068927961_0:150:3105:1897_1920x0_80_0_0_dd80a7ee579b7565e0966879b4837783.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 сен – РИА Новости. Команда известного путешественника из Самары и основателя проекта "Москвич-полярник" Алексея Жирухина планирует 10-дневное путешествие по северу Сахалина, рассказал РИА Новости глава регионального минтуризма Артем Лазарев. "Гости прибыли в Южно-Сахалинск утром в пятницу. Мы с удовольствием поддержим команду Алексея в их путешествии по Сахалину. Проект "Москвич-полярник" по-настоящему уникален: его участники не только рассказывают подписчикам о самых красивых уголках России, но и являются настоящими амбассадорами туризма, доказывая, что для путешествия важно, в первую очередь, только желание побывать в новых местах", - отметил собеседник агентства. По словам министра, команда из четырех человек путешествует на стареньком советском "Москвиче". В течение 10 дней автотуристы намерены побывать в Александровск-Сахалинском, Смирныховском и Охинском районах. Они увидят достопримечательности северной части острова, в том числе известные Дагинские источники, маяк Ламанон, мыс Жанкиер и скалы Три брата. "Уверен, что после их поездки по острову многие захотят повторить этот интересный маршрут. Кстати, Сахалинская область станет 32-м регионом, который покорит "Москвич-полярник", - подчеркнул министр. Лазарев отметил, что о предыдущих экспедициях и опыте преодоления труднодоступных мест Жирухин рассказал в рамках экспертной дискуссии "Дальний Восток – Земля приключений. Маршруты Победы" на Восточном экономическом форуме.
https://ria.ru/20250909/sahalin-2040589484.html
сахалин
самара
южно-сахалинск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106892/79/1068927961_188:0:2917:2047_1920x0_80_0_0_00c73d89a3efd089e479605ced6f4662.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сахалин, самара, южно-сахалинск, россия
Сахалин, Самара, Южно-Сахалинск, Россия
Туристы из Самары на советском "Москвиче" проедут по северу Сахалина

Команда Алексея Жирухина планирует 10-дневное путешествие по Сахалину

© РИА Новости / Александр Лыскин | Перейти в медиабанкАрктика. Рассвет
Арктика. Рассвет - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© РИА Новости / Александр Лыскин
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 сен – РИА Новости. Команда известного путешественника из Самары и основателя проекта "Москвич-полярник" Алексея Жирухина планирует 10-дневное путешествие по северу Сахалина, рассказал РИА Новости глава регионального минтуризма Артем Лазарев.
"Гости прибыли в Южно-Сахалинск утром в пятницу. Мы с удовольствием поддержим команду Алексея в их путешествии по Сахалину. Проект "Москвич-полярник" по-настоящему уникален: его участники не только рассказывают подписчикам о самых красивых уголках России, но и являются настоящими амбассадорами туризма, доказывая, что для путешествия важно, в первую очередь, только желание побывать в новых местах", - отметил собеседник агентства.
По словам министра, команда из четырех человек путешествует на стареньком советском "Москвиче". В течение 10 дней автотуристы намерены побывать в Александровск-Сахалинском, Смирныховском и Охинском районах. Они увидят достопримечательности северной части острова, в том числе известные Дагинские источники, маяк Ламанон, мыс Жанкиер и скалы Три брата.
"Уверен, что после их поездки по острову многие захотят повторить этот интересный маршрут. Кстати, Сахалинская область станет 32-м регионом, который покорит "Москвич-полярник", - подчеркнул министр.
Лазарев отметил, что о предыдущих экспедициях и опыте преодоления труднодоступных мест Жирухин рассказал в рамках экспертной дискуссии "Дальний Восток – Земля приключений. Маршруты Победы" на Восточном экономическом форуме.
Студенческий отряд в сфере туризма завершил трудовой семестр на Сахалине - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Студенческий отряд в сфере туризма завершил трудовой семестр на Сахалине
9 сентября, 08:26
 
СахалинСамараЮжно-СахалинскРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала