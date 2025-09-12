https://ria.ru/20250912/ryutte-2041538034.html

Рютте не смог ответить на вопрос, кто стоит за инцидентом с БПЛА в Польше

Генсек НАТО Марк Рютте не смог дать прямой ответ на вопрос, какая страна стоит за инцидентом с БПЛА в Польше. РИА Новости, 12.09.2025

БРЮССЕЛЬ, 12 сен - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте не смог дать прямой ответ на вопрос, какая страна стоит за инцидентом с БПЛА в Польше. "На настоящий момент мы все еще продолжаем оценку. С одной стороны, я считаю, что вопрос, кто стоит за этим, значимый, но, с другой стороны, он не настолько значимый, потому что не важно, было ли это совершено намеренно. Это в любом случае было безрассудно, это были российские дроны", - сказал он на совместной пресс-конференции с главнокомандующим силами НАТО в Европе Алексусом Гринкевичем. Премьер-министр Польши Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привёл. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идёт более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов. В свою очередь, начальник генштаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.

Наталья Макарова

Наталья Макарова

