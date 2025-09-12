Рейтинг@Mail.ru
Заочно арестованного россиянина объявили в международный розыск
06:23 12.09.2025
Заочно арестованного россиянина объявили в международный розыск
происшествия
россия
финляндия
республика карелия
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Уехавший в Финляндию россиянин, заочно арестованный в Карелии по делу о госизмене и публичных призывах к осуществлению терроризма и деятельности, направленной против безопасности РФ, объявлен в международный розыск, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Обвиняемый объявлен в международный розыск", - указано в материалах. Как ранее выяснило агентство из судебных материалов, россиянину заочно предъявлено обвинение в публичных призывах в сети к осуществлению террористической деятельности и деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, а также в совершении государственной измены. В материалах подчеркивается, что россиянин не зарегистрирован на территории РФ, не владеет какими-либо жилыми помещениями, а в базе данных государственной системы миграционного и регистрационного учета указано, что он выехал из России в Финляндию, после чего в страну не возвращался. Российским правоохранительным органам неизвестно место его проживания в Финляндии, кроме того, установлено, что мужчина не ведет аккаунты в соцсетях и мессенджерах под своим именем. В то же время, у правоохранителей есть данные о его личности и внешности, следует из материалов. Суд в Карелии в начале августа арестовал мужчину на срок два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции, в конце августа апелляционная инстанция признала это решение законным и обоснованным, заключается в материалах. Защита не стала комментировать РИА Новости обстоятельства дела ввиду секретности его содержания, с адвоката взята подписка о неразглашении.
россия
финляндия
республика карелия
происшествия, россия, финляндия, республика карелия
Происшествия, Россия, Финляндия, Республика Карелия
Статуя Фемиды
Статуя Фемиды. Архивное фото
Происшествия Россия Финляндия Республика Карелия
 
 
