Рейтинг@Mail.ru
Правительство повысило пошлины на ввоз сидра из недружественных стран - РИА Новости, 12.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:33 12.09.2025
https://ria.ru/20250912/rossiya-2041577810.html
Правительство повысило пошлины на ввоз сидра из недружественных стран
Правительство повысило пошлины на ввоз сидра из недружественных стран - РИА Новости, 12.09.2025
Правительство повысило пошлины на ввоз сидра из недружественных стран
Правительство РФ повысило таможенные пошлины на ввоз до 31 декабря 2025 года солодового пива и сидра из недружественных стран, соответствующее постановление... РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T23:33:00+03:00
2025-09-12T23:33:00+03:00
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921569309_0:0:3250:1829_1920x0_80_0_0_56d18a56ec4f569bdcf3fbc6e2c0afe8.jpg
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Правительство РФ повысило таможенные пошлины на ввоз до 31 декабря 2025 года солодового пива и сидра из недружественных стран, соответствующее постановление опубликовано на портале нормативно-правовых актов. Постановление вступает в силу через 7 дней после официальной публикации. Так, пошлина на солодовое пиво повышена до 1,5 евро за литр с 1 евро. Кроме того, пошлины на сидр, грушевый сидр и прочие игристые напитки повышены до 30% с 22,5% таможенной стоимости.
https://ria.ru/20250621/pivo-2024442832.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921569309_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_7e0a652e1615c3ff4c9e4595c4adb302.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, в мире
Россия, В мире
Правительство повысило пошлины на ввоз сидра из недружественных стран

Правительство повысило пошлины на ввоз пива и сидра из недружественных стран

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкСупермаркет "Перекресток"
Супермаркет Перекресток - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Супермаркет "Перекресток". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Правительство РФ повысило таможенные пошлины на ввоз до 31 декабря 2025 года солодового пива и сидра из недружественных стран, соответствующее постановление опубликовано на портале нормативно-правовых актов.
Постановление вступает в силу через 7 дней после официальной публикации.
Так, пошлина на солодовое пиво повышена до 1,5 евро за литр с 1 евро. Кроме того, пошлины на сидр, грушевый сидр и прочие игристые напитки повышены до 30% с 22,5% таможенной стоимости.
Пиво - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
Россия в январе-мае увеличила ввоз пива из Китая
21 июня, 07:08
 
РоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала