Правительство повысило пошлины на ввоз сидра из недружественных стран

Правительство повысило пошлины на ввоз сидра из недружественных стран - РИА Новости, 12.09.2025

Правительство повысило пошлины на ввоз сидра из недружественных стран

2025-09-12 Правительство РФ повысило таможенные пошлины на ввоз до 31 декабря 2025 года солодового пива и сидра из недружественных стран

россия

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Правительство РФ повысило таможенные пошлины на ввоз до 31 декабря 2025 года солодового пива и сидра из недружественных стран, соответствующее постановление опубликовано на портале нормативно-правовых актов. Постановление вступает в силу через 7 дней после официальной публикации. Так, пошлина на солодовое пиво повышена до 1,5 евро за литр с 1 евро. Кроме того, пошлины на сидр, грушевый сидр и прочие игристые напитки повышены до 30% с 22,5% таможенной стоимости.

россия

2025

