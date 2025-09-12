https://ria.ru/20250912/rossiya-2041577810.html
Правительство повысило пошлины на ввоз сидра из недружественных стран
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Правительство РФ повысило таможенные пошлины на ввоз до 31 декабря 2025 года солодового пива и сидра из недружественных стран, соответствующее постановление опубликовано на портале нормативно-правовых актов. Постановление вступает в силу через 7 дней после официальной публикации. Так, пошлина на солодовое пиво повышена до 1,5 евро за литр с 1 евро. Кроме того, пошлины на сидр, грушевый сидр и прочие игристые напитки повышены до 30% с 22,5% таможенной стоимости.
