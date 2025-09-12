https://ria.ru/20250912/rossiya-2041565880.html

Посол Мешков отверг обвинения в адрес России из-за инцидента в Польше

Посол Мешков отверг обвинения в адрес России из-за инцидента в Польше - РИА Новости, 12.09.2025

Посол Мешков отверг обвинения в адрес России из-за инцидента в Польше

12.09.2025

ПАРИЖ, 12 сен – РИА Новости. Посол РФ в Париже Алексей Мешков, вызванный в МИД Франции, категорически отверг обвинения в адрес России из-за инцидента с БПЛА в Польше и указал, что польская сторона не привела никаких доказательств принадлежности этих дронов России, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Париже. "Посол России в Париже Алексей Мешков был вызван в МИД Франции в связи с произошедшим 10 сентября инцидентом с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) над территорией Польши. Посол категорически отверг безосновательные обвинения в адрес России в преднамеренном нарушении польского воздушного пространства. Подчеркнул, что польской стороной не было приведено никаких доказательств принадлежности БПЛА российским Вооруженным силам", - заявили в дипмиссии.

