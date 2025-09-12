Рейтинг@Mail.ru
Посол Мешков отверг обвинения в адрес России из-за инцидента в Польше - РИА Новости, 12.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:17 12.09.2025
https://ria.ru/20250912/rossiya-2041565880.html
Посол Мешков отверг обвинения в адрес России из-за инцидента в Польше
Посол Мешков отверг обвинения в адрес России из-за инцидента в Польше - РИА Новости, 12.09.2025
Посол Мешков отверг обвинения в адрес России из-за инцидента в Польше
Посол РФ в Париже Алексей Мешков, вызванный в МИД Франции, категорически отверг обвинения в адрес России из-за инцидента с БПЛА в Польше и указал, что польская... РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T21:17:00+03:00
2025-09-12T21:17:00+03:00
в мире
россия
париж
польша
алексей мешков
мид франции‎
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923577066_0:111:2982:1788_1920x0_80_0_0_7b1bcf3b89eb9353f993de190114f43e.jpg
ПАРИЖ, 12 сен – РИА Новости. Посол РФ в Париже Алексей Мешков, вызванный в МИД Франции, категорически отверг обвинения в адрес России из-за инцидента с БПЛА в Польше и указал, что польская сторона не привела никаких доказательств принадлежности этих дронов России, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Париже. "Посол России в Париже Алексей Мешков был вызван в МИД Франции в связи с произошедшим 10 сентября инцидентом с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) над территорией Польши. Посол категорически отверг безосновательные обвинения в адрес России в преднамеренном нарушении польского воздушного пространства. Подчеркнул, что польской стороной не было приведено никаких доказательств принадлежности БПЛА российским Вооруженным силам", - заявили в дипмиссии.
https://ria.ru/20250912/rossiya-2041552546.html
россия
париж
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923577066_71:0:2800:2047_1920x0_80_0_0_639e9ba4906307e53340f740edf74726.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, париж, польша, алексей мешков, мид франции‎
В мире, Россия, Париж, Польша, Алексей Мешков, МИД Франции‎
Посол Мешков отверг обвинения в адрес России из-за инцидента в Польше

Посол Мешков в Париже отверг обвинения в адрес России из-за инцидента в Польше

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАлексей Мешков
Алексей Мешков - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Алексей Мешков . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПАРИЖ, 12 сен – РИА Новости. Посол РФ в Париже Алексей Мешков, вызванный в МИД Франции, категорически отверг обвинения в адрес России из-за инцидента с БПЛА в Польше и указал, что польская сторона не привела никаких доказательств принадлежности этих дронов России, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Париже.
"Посол России в Париже Алексей Мешков был вызван в МИД Франции в связи с произошедшим 10 сентября инцидентом с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) над территорией Польши. Посол категорически отверг безосновательные обвинения в адрес России в преднамеренном нарушении польского воздушного пространства. Подчеркнул, что польской стороной не было приведено никаких доказательств принадлежности БПЛА российским Вооруженным силам", - заявили в дипмиссии.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Глава МИД Польши не видит оснований для разрыва дипотношений с Россией
Вчера, 19:48
 
В миреРоссияПарижПольшаАлексей МешковМИД Франции‎
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала