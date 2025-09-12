Посол Россия посчитал присягу Карки шагом на пути к стабилизации в Непале
Посол Новиков назвал присягу Карки важным шагом на пути к стабилизации в Непале
© AP Photo / Niranjan ShresthaСушила Карки
© AP Photo / Niranjan Shrestha
Сушила Карки. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Россия считает приведение к присяге Сушилы Карки на пост главы временного правительства Непала важным шагом на пути к стабилизации в стране и надеется, что под ее руководством временное правительство создаст условия для мирного политпроцесса, об этом заявил РИА Новости посол России в Катманду Алексей Новиков.
"Расцениваем приведение к присяге Сушилы Карки как важный шаг на пути к стабилизации внутриполитической ситуации в Непале. Учитывая её репутацию принципиального юриста и сторонника верховенства закона, рассчитываем, что под её руководством временное правительство создаст условия для мирного политического процесса", - сказал посол.
В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революцией поколения Z" (Generation Z revolution). Как сообщало издание Kathmandu Post со ссылкой на минздрав, в результате столкновений с полицией погибли уже более 50 человек, более тысячи ранены.
Правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьера страны Шарму Оли. Во вторник они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс" и здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций. Поздно вечером во вторник вооруженные силы Непала взяли на себя контроль обеспечения порядка на улицах Катманду и других городов страны.
Вопрос об эвакуационных рейсах из Непала не стоит, заявили в дипмиссии
11 сентября, 15:37