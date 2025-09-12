Более миллиона человек приняли участие в ЕДГ-2025 при помощи ДЭГ

https://ria.ru/20250912/rossiya-2041556158.html

12.09.2025

Более 1,2 миллиона россиян, зарегистрировавшихся на участие в ДЭГ уже проголосовали, следует из сведений о явке на сайте.

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Более 1,2 миллиона россиян, зарегистрировавшихся на участие в ДЭГ уже проголосовали, следует из сведений о явке на сайте.В список регионов, лидирующих по явке, вошли:Единый день голосованияЕдиный день голосования проходит с 12 по 14 сентября. В 20 российских регионах проведут прямые выборы губернаторов.Также сегодня стартуют выборы депутатов региональных парламентов. Они пройдут в 11 субъектах, среди которых: Коми, Ямало-Ненецкий автономный округ, Белгородская, Воронежская, Калужская, Костромская, Курганская, Магаданская, Новосибирская, Рязанская и Челябинская области.В 25 административных центрах выберут депутатов представительных органов. Всего с пятницы по воскресенье проведут около пяти тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе.Практически везде голосование продлится три дня. Это касается 19 из 20 субъектов, где пройдут выборы высших должностных лиц. Исключение — Татарстан, где избирательные участки будут открыты только в воскресенье.

