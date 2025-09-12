Рейтинг@Mail.ru
Более миллиона человек приняли участие в ЕДГ-2025 при помощи ДЭГ - РИА Новости, 12.09.2025
20:15 12.09.2025 (обновлено: 21:05 12.09.2025)
Более миллиона человек приняли участие в ЕДГ-2025 при помощи ДЭГ
Более миллиона человек приняли участие в ЕДГ-2025 при помощи ДЭГ - РИА Новости, 12.09.2025
Более миллиона человек приняли участие в ЕДГ-2025 при помощи ДЭГ
Более 1,2 миллиона россиян, зарегистрировавшихся на участие в ДЭГ уже проголосовали, следует из сведений о явке на сайте. РИА Новости, 12.09.2025
россия
политика
элла памфилова
смоленская область
свердловская область
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Более 1,2 миллиона россиян, зарегистрировавшихся на участие в ДЭГ уже проголосовали, следует из сведений о явке на сайте.В список регионов, лидирующих по явке, вошли:Единый день голосованияЕдиный день голосования проходит с 12 по 14 сентября. В 20 российских регионах проведут прямые выборы губернаторов.Также сегодня стартуют выборы депутатов региональных парламентов. Они пройдут в 11 субъектах, среди которых: Коми, Ямало-Ненецкий автономный округ, Белгородская, Воронежская, Калужская, Костромская, Курганская, Магаданская, Новосибирская, Рязанская и Челябинская области.В 25 административных центрах выберут депутатов представительных органов. Всего с пятницы по воскресенье проведут около пяти тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе.Практически везде голосование продлится три дня. Это касается 19 из 20 субъектов, где пройдут выборы высших должностных лиц. Исключение — Татарстан, где избирательные участки будут открыты только в воскресенье.
Новости
Инфоцентр в ЦИК России
Инфоцентр, который будет работать в ЕДГ-2025, – с 12-го по 14-е сентября - открылся в ЦИК, передает корреспондент РИА Новости
россия, политика, элла памфилова, смоленская область, свердловская область
Россия, Политика, Элла Памфилова, Смоленская область, Свердловская область
Более миллиона человек приняли участие в ЕДГ-2025 при помощи ДЭГ

Более 1,2 миллиона человек приняли участие в ЕДГ-2025 при помощи ДЭГ

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Более 1,2 миллиона россиян, зарегистрировавшихся на участие в ДЭГ уже проголосовали, следует из сведений о явке на сайте.
В список регионов, лидирующих по явке, вошли:

В этом году дистанционное электронное голосование проводится в 24 российских субъектах. Заявки на участие в ДЭГ подали более 1,7 миллиона избирателей.

Единый день голосования

Единый день голосования проходит с 12 по 14 сентября. В 20 российских регионах проведут прямые выборы губернаторов.
Также сегодня стартуют выборы депутатов региональных парламентов. Они пройдут в 11 субъектах, среди которых: Коми, Ямало-Ненецкий автономный округ, Белгородская, Воронежская, Калужская, Костромская, Курганская, Магаданская, Новосибирская, Рязанская и Челябинская области.
В 25 административных центрах выберут депутатов представительных органов. Всего с пятницы по воскресенье проведут около пяти тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе.
Практически везде голосование продлится три дня. Это касается 19 из 20 субъектов, где пройдут выборы высших должностных лиц. Исключение — Татарстан, где избирательные участки будут открыты только в воскресенье.
