Посол Новиков: Россия надеется на сохранение дружеских отношений с Непалом
Пожар в правительственном комплексе Сингха Дурбар в Катманду. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Москва надеется на сохранение дружеских отношений с Катманду при новом главе временного правительства Непала Сушиле Карки, об этом заявил РИА Новости посол России в Катманду Алексей Новиков.
“Надеемся, что традиционно дружеские отношения между нашими странами сохранятся, что позволит расширить связи в различных сферах”, - сказал он.
В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революцией поколения Z" (Generation Z revolution). Как сообщало издание Kathmandu Post со ссылкой на минздрав, в результате столкновений с полицией погибли уже более 50 человек, более тысячи ранены.
Правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьера страны Шарму Оли. Во вторник они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс" и здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций. Поздно вечером во вторник вооруженные силы Непала взяли на себя контроль обеспечения порядка на улицах Катманду и других городов страны.