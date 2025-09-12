https://ria.ru/20250912/rossiya-2041555579.html

Россия надеется на сохранение дружеских отношений с Непалом

Россия надеется на сохранение дружеских отношений с Непалом

Россия надеется на сохранение дружеских отношений с Непалом

12.09.2025

МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Москва надеется на сохранение дружеских отношений с Катманду при новом главе временного правительства Непала Сушиле Карки, об этом заявил РИА Новости посол России в Катманду Алексей Новиков. “Надеемся, что традиционно дружеские отношения между нашими странами сохранятся, что позволит расширить связи в различных сферах”, - сказал он. В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революцией поколения Z" (Generation Z revolution). Как сообщало издание Kathmandu Post со ссылкой на минздрав, в результате столкновений с полицией погибли уже более 50 человек, более тысячи ранены. Правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьера страны Шарму Оли. Во вторник они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс" и здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций. Поздно вечером во вторник вооруженные силы Непала взяли на себя контроль обеспечения порядка на улицах Катманду и других городов страны.

