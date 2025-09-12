Рейтинг@Mail.ru
19:48 12.09.2025
https://ria.ru/20250912/rossiya-2041552546.html
Глава МИД Польши не видит оснований для разрыва дипотношений с Россией
ВАРШАВА, 12 сен – РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что пока не видит необходимости разрывать дипломатические отношения с Россией. Выступление Сикорского, который находится в Киеве, транслирует Польское телевидение. "У нас есть дипломатические отношения с Россией, но они ограничиваются взаимными вызовами и вручением нот протеста. В дипломатии каналы связи поддерживаются не только с друзьями, а также с конкурентами и противниками. Так что, пока я не вижу оснований для разрыва отношений", - сказал Сикорский. Он напомнил, что в отношении российских дипломатов Польша ввела запрет покидать территорию воеводства, где они работают. "В Польше уже есть ограничения, касающиеся перемещения российских дипломатов по Польше. Я закрыл два российских консульства. Мы призываем другие страны ЕС сделать то же самое", - сказал глава МИД. Польский премьер Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привёл. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идёт более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов. В свою очередь, начальник генштаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.
© AP Photo / Sarah MeyssonnierМинистр иностранных дел Польши Радослав Сикорский
© AP Photo / Sarah Meyssonnier
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Архивное фото
ВАРШАВА, 12 сен – РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что пока не видит необходимости разрывать дипломатические отношения с Россией.
Выступление Сикорского, который находится в Киеве, транслирует Польское телевидение.
"У нас есть дипломатические отношения с Россией, но они ограничиваются взаимными вызовами и вручением нот протеста. В дипломатии каналы связи поддерживаются не только с друзьями, а также с конкурентами и противниками. Так что, пока я не вижу оснований для разрыва отношений", - сказал Сикорский.
Он напомнил, что в отношении российских дипломатов Польша ввела запрет покидать территорию воеводства, где они работают.
"В Польше уже есть ограничения, касающиеся перемещения российских дипломатов по Польше. Я закрыл два российских консульства. Мы призываем другие страны ЕС сделать то же самое", - сказал глава МИД.
Польский премьер Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привёл. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идёт более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов.
В свою очередь, начальник генштаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.
