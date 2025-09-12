Рейтинг@Mail.ru
В посольстве России прокомментировали заход авианосца США в Осло
21:33 12.09.2025
В посольстве России прокомментировали заход авианосца США в Осло
В посольстве России прокомментировали заход авианосца США в Осло
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Организуемые Норвегией и США акты "демонстрации силы" нелогичны и контрпродуктивны, ведут к росту военно-политической напряженности на Севере, заявили РИА Новости в посольстве России в Норвегии, комментируя заход американского авианосца в Осло. Норвежская телерадиокомпания NRK сообщила в пятницу, что крупнейший в мире американский авианосец USS Gerald Ford прибыл в Осло третий раз за три года. "Организуемые Норвегией и США "демонстрации силы" нелогичны и контрпродуктивны, поскольку, создавая очевидные угрозы нацбезопасности России и повышая вероятность опасных инцидентов, ведут лишь к росту военно-политической напряженности на Севере и расшатывают глобальную стабильность, но никоим образом не укрепляют безопасность Норвегии или других членов Североатлантического альянса", - сказали в дипмиссии. В посольстве добавили, что авианосные ударные группы ВМС США проводят учения у берегов Норвегии с заходом в залив Осло-фьорд три года подряд и "прописались" там. "Утверждается, что повышенная активность НАТО на норвежской территории и в близлежащих регионах способствует укреплению коллективной безопасности и даже "сдерживанию будущих нападений" на Норвегию и другие североевропейские страны. Однако ни на Норвегию, ни на ее соседей никто нападать и не думает", - сообщили в посольстве. Дипломаты добавили, что на Севере в целом отсутствуют территориальные споры и иные вопросы, требующие военного решения и внешнего вмешательства. "На самом деле, в Осло это прекрасно понимают. Ведь, по оценкам норвежских властей, Россия не представляет прямую военную угрозу для Норвегии. Как неоднократно подчеркивал президент России, у нашей страны нет никаких резонов, никакого интереса - ни геополитического, ни экономического, ни военного - нападать на НАТО. Заявления западных политиков о наличии у России таких планов - это полная чушь и грубая пропаганда для оправдания собственного конфронтационного милитаристского курса", - отметили в дипмиссии. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Президент Российской Федерации Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что РФ не собирается нападать на государства-члены НАТО, в этом нет никакого смысла. Путин подчеркивал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
В посольстве России прокомментировали заход авианосца США в Осло

Посольство РФ в Норвегии назвало заход авианосца США в Осло демонстрацией силы

CC BY-SA 3.0 / GAD / Здание посольства России в Осло
Здание посольства России в Осло - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
CC BY-SA 3.0 / GAD /
Здание посольства России в Осло. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Организуемые Норвегией и США акты "демонстрации силы" нелогичны и контрпродуктивны, ведут к росту военно-политической напряженности на Севере, заявили РИА Новости в посольстве России в Норвегии, комментируя заход американского авианосца в Осло.
Норвежская телерадиокомпания NRK сообщила в пятницу, что крупнейший в мире американский авианосец USS Gerald Ford прибыл в Осло третий раз за три года.
Французский многоцелевой истребитель четвертого поколения Rafale F3 - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Посольство России оценило решение Франции направить истребители в Польшу
Вчера, 21:24
"Организуемые Норвегией и США "демонстрации силы" нелогичны и контрпродуктивны, поскольку, создавая очевидные угрозы нацбезопасности России и повышая вероятность опасных инцидентов, ведут лишь к росту военно-политической напряженности на Севере и расшатывают глобальную стабильность, но никоим образом не укрепляют безопасность Норвегии или других членов Североатлантического альянса", - сказали в дипмиссии.
В посольстве добавили, что авианосные ударные группы ВМС США проводят учения у берегов Норвегии с заходом в залив Осло-фьорд три года подряд и "прописались" там.
"Утверждается, что повышенная активность НАТО на норвежской территории и в близлежащих регионах способствует укреплению коллективной безопасности и даже "сдерживанию будущих нападений" на Норвегию и другие североевропейские страны. Однако ни на Норвегию, ни на ее соседей никто нападать и не думает", - сообщили в посольстве.
Дипломаты добавили, что на Севере в целом отсутствуют территориальные споры и иные вопросы, требующие военного решения и внешнего вмешательства.
"На самом деле, в Осло это прекрасно понимают. Ведь, по оценкам норвежских властей, Россия не представляет прямую военную угрозу для Норвегии. Как неоднократно подчеркивал президент России, у нашей страны нет никаких резонов, никакого интереса - ни геополитического, ни экономического, ни военного - нападать на НАТО. Заявления западных политиков о наличии у России таких планов - это полная чушь и грубая пропаганда для оправдания собственного конфронтационного милитаристского курса", - отметили в дипмиссии.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Президент Российской Федерации Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что РФ не собирается нападать на государства-члены НАТО, в этом нет никакого смысла. Путин подчеркивал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
МИД России выразил обеспокоенность растущей милитаризацией Шпицбергена
14 марта, 13:08
 
