В посольстве России прокомментировали заход авианосца США в Осло

2025-09-12T21:33:00+03:00

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Организуемые Норвегией и США акты "демонстрации силы" нелогичны и контрпродуктивны, ведут к росту военно-политической напряженности на Севере, заявили РИА Новости в посольстве России в Норвегии, комментируя заход американского авианосца в Осло. Норвежская телерадиокомпания NRK сообщила в пятницу, что крупнейший в мире американский авианосец USS Gerald Ford прибыл в Осло третий раз за три года. "Организуемые Норвегией и США "демонстрации силы" нелогичны и контрпродуктивны, поскольку, создавая очевидные угрозы нацбезопасности России и повышая вероятность опасных инцидентов, ведут лишь к росту военно-политической напряженности на Севере и расшатывают глобальную стабильность, но никоим образом не укрепляют безопасность Норвегии или других членов Североатлантического альянса", - сказали в дипмиссии. В посольстве добавили, что авианосные ударные группы ВМС США проводят учения у берегов Норвегии с заходом в залив Осло-фьорд три года подряд и "прописались" там. "Утверждается, что повышенная активность НАТО на норвежской территории и в близлежащих регионах способствует укреплению коллективной безопасности и даже "сдерживанию будущих нападений" на Норвегию и другие североевропейские страны. Однако ни на Норвегию, ни на ее соседей никто нападать и не думает", - сообщили в посольстве. Дипломаты добавили, что на Севере в целом отсутствуют территориальные споры и иные вопросы, требующие военного решения и внешнего вмешательства. "На самом деле, в Осло это прекрасно понимают. Ведь, по оценкам норвежских властей, Россия не представляет прямую военную угрозу для Норвегии. Как неоднократно подчеркивал президент России, у нашей страны нет никаких резонов, никакого интереса - ни геополитического, ни экономического, ни военного - нападать на НАТО. Заявления западных политиков о наличии у России таких планов - это полная чушь и грубая пропаганда для оправдания собственного конфронтационного милитаристского курса", - отметили в дипмиссии. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Президент Российской Федерации Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что РФ не собирается нападать на государства-члены НАТО, в этом нет никакого смысла. Путин подчеркивал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

