В Кремле высказались о позиции по поводу урегулирования на Украине
Россия сохраняет готовность идти по пути поисков мирного урегулирования конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Россия сохраняет готовность идти по пути поисков мирного урегулирования конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Российская сторона сохраняет свою готовность идти по пути мирного диалога и мирных поисков пути его регулирования", - сказал Песков журналистам.
