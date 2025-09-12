Рейтинг@Mail.ru
В Кремле высказались о позиции по поводу урегулирования на Украине - РИА Новости, 12.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:15 12.09.2025
https://ria.ru/20250912/rossija-2041436652.html
В Кремле высказались о позиции по поводу урегулирования на Украине
В Кремле высказались о позиции по поводу урегулирования на Украине - РИА Новости, 12.09.2025
В Кремле высказались о позиции по поводу урегулирования на Украине
Россия сохраняет готовность идти по пути поисков мирного урегулирования конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T13:15:00+03:00
2025-09-12T13:15:00+03:00
в мире
россия
украина
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/17/1819023374_0:0:2984:1679_1920x0_80_0_0_a24dac46e06c756df0792b70d98db88a.jpg
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Россия сохраняет готовность идти по пути поисков мирного урегулирования конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Российская сторона сохраняет свою готовность идти по пути мирного диалога и мирных поисков пути его регулирования", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250912/rossija-2041436131.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/17/1819023374_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_ef31690d2f5f361152ff4b6dd2a56213.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, дмитрий песков
В мире, Россия, Украина, Дмитрий Песков
В Кремле высказались о позиции по поводу урегулирования на Украине

Песков: Россия сохраняет готовность к поиску мирного урегулирования на Украине

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкФлаг России
Флаг России - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Флаг России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Россия сохраняет готовность идти по пути поисков мирного урегулирования конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Российская сторона сохраняет свою готовность идти по пути мирного диалога и мирных поисков пути его регулирования", - сказал Песков журналистам.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Россия не угрожает странам Европы, заявил Песков
Вчера, 13:14
 
В миреРоссияУкраинаДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала