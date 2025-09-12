https://ria.ru/20250912/rossija-2041436652.html

В Кремле высказались о позиции по поводу урегулирования на Украине

В Кремле высказались о позиции по поводу урегулирования на Украине - РИА Новости, 12.09.2025

В Кремле высказались о позиции по поводу урегулирования на Украине

Россия сохраняет готовность идти по пути поисков мирного урегулирования конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.09.2025

2025-09-12T13:15:00+03:00

2025-09-12T13:15:00+03:00

2025-09-12T13:15:00+03:00

в мире

россия

украина

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/17/1819023374_0:0:2984:1679_1920x0_80_0_0_a24dac46e06c756df0792b70d98db88a.jpg

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Россия сохраняет готовность идти по пути поисков мирного урегулирования конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Российская сторона сохраняет свою готовность идти по пути мирного диалога и мирных поисков пути его регулирования", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250912/rossija-2041436131.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, дмитрий песков