ВС России получили партию БМП-3 и БМП-2

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Партия боевых машин пехоты БМП-3 с комплексами многосоставной дополнительной защиты и партия БМД-2 после капитального ремонта поставлены в российские войска, сообщили в пресс-службе "Ростеха". "Холдинг "Высокоточные комплексы" Госкорпорации Ростех в преддверии Дня танкиста поставил Минобороны РФ новую партию БМП-3 с полными комплектами многосоставной дополнительной защиты. Также в рамках выполнения гособоронзаказа в войска переданы боевые машины десанта БМД-2 после капитального ремонта с элементами модернизации", - говорится в сообщении. Отмечается, что БМП новой партии штатно оснащены противокумулятивными решетками, броневыми экранами и комплектами защиты верхней полусферы. Также каждая машина получила "накидку" – комплект средств снижения заметности из синтетического теплоизоляционного и радиопоглощающего материала. Кроме того, все БМП-3 оборудованы средствами радиоэлектронной борьбы. Как рассказал индустриальный директор кластера вооружений "Ростеха" Бекхан Оздоев, слова которого приводит пресс-служба, предприятия "Ростеха" круглосуточно выпускают бронетехнику и не прекращают модернизировать её с учётом опыта СВО. "Экипажи российских военнослужащих ценят БМП и БМД за мобильность, высокую огневую мощь и простоту эксплуатации даже в самых тяжелых условиях", – сказал Оздоев. Боевые машины пехоты и десанта производства холдинга "Высокоточные комплексы" в пресс-службе назвали самой массовой и востребованной техникой на линии боевого соприкосновения, которая ежедневно решает десятки боевых задач в зоне спецоперации.

