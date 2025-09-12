https://ria.ru/20250912/razvitie-2041406375.html

Темрезов обсудил с Лут развитие АПК в Карачаево-Черкесии

Темрезов обсудил с Лут развитие АПК в Карачаево-Черкесии - РИА Новости, 12.09.2025

Темрезов обсудил с Лут развитие АПК в Карачаево-Черкесии

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов встретился с министром сельского хозяйства России Оксаной Лут, они обсудили перспективы развития садоводства в регионе и РИА Новости, 12.09.2025

2025-09-12T11:36:00+03:00

2025-09-12T11:36:00+03:00

2025-09-12T11:36:00+03:00

карачаево-черкесская республика

оксана лут

рашид темрезов

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041404828_0:64:1080:672_1920x0_80_0_0_6a798d59d556357dc51cac175eb91431.jpg

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов встретился с министром сельского хозяйства России Оксаной Лут, они обсудили перспективы развития садоводства в регионе и другие вопросы агропромышленного комплекса, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Темрезов подчеркнул, что по итогам 2024 года сбор плодов и ягод в республике составил рекордные 36,3 тысячи тонн – в 1,7 раза больше, чем годом ранее. В целом за последние пять лет их производство выросло почти в пять раз. На сегодняшний день в регионе плодовые насаждения занимают порядка 1,2 тысячи гектаров. Развивается и производство саженцев: в текущем году планируется увеличить площади питомников. В ходе встречи было подчеркнуто, что успешному развитию отрасли способствуют, в том числе и меры государственной поддержки. В свою очередь Лут отметила, что одним из стимулов для дальнейшего развития отрасли может стать интеграция садоводческих хозяйств в туристические маршруты в сезон сбора урожая.

https://ria.ru/20250724/temrezov-2031240599.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

оксана лут, рашид темрезов, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)