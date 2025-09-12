https://ria.ru/20250912/razvitie-2041406375.html
Темрезов обсудил с Лут развитие АПК в Карачаево-Черкесии
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов встретился с министром сельского хозяйства России Оксаной Лут, они обсудили перспективы развития садоводства в регионе и другие вопросы агропромышленного комплекса, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Темрезов подчеркнул, что по итогам 2024 года сбор плодов и ягод в республике составил рекордные 36,3 тысячи тонн – в 1,7 раза больше, чем годом ранее. В целом за последние пять лет их производство выросло почти в пять раз. На сегодняшний день в регионе плодовые насаждения занимают порядка 1,2 тысячи гектаров. Развивается и производство саженцев: в текущем году планируется увеличить площади питомников. В ходе встречи было подчеркнуто, что успешному развитию отрасли способствуют, в том числе и меры государственной поддержки. В свою очередь Лут отметила, что одним из стимулов для дальнейшего развития отрасли может стать интеграция садоводческих хозяйств в туристические маршруты в сезон сбора урожая.
