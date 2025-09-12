https://ria.ru/20250912/rastess-2041203035.html
Проклятие Урала: куда исчезло самое богатое село Свердловской области
Проклятие Урала: куда исчезло самое богатое село Свердловской области
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Золотые прииски, процветающая торговля, мраморные надгробия — село Растесс на Урале жило припеваючи. И вдруг — тишина. Жители просто исчезли, оставив дома и святые иконы. Местные до сих пор винят в этом темные силы. Действительно ли здесь не обошлось без мистики?Призраки Бабиновского трактаСегодня от Растесса осталось лишь пустое поле. Никаких построек, только заросшие кустарником развалины фундаментов. В начале нулевых там были остатки покосившихся изб, участки, заросшие бурьяном, да покосившиеся кресты на разрытом кладбище. Туристы иногда добирались до этих мест, но задерживались редко — слишком гнетущая атмосфера.Местные до сих пор рассказывают, что в туманные вечера на старом тракте можно встретить призраков растессовцев. Бредут они по знакомой дороге, ищут путь домой в село, которого больше нет."Рядом с Растессом колдуны всегда жили. Говорят, они там обосновались в XV веке, еще до того, как проложили Бабиновский тракт", — рассказывал пожилой житель Павды, соседнего села.Село на золотой жилеРастесс основали еще в XVII веке на Бабиновском тракте — дороге между европейской Россией и Сибирью. Место выбрали удачно: путники нуждались в ночлеге, лошадях и проводниках.Крепостные крестьяне купца Строганова жили здесь хорошо. Содержали постоялые дворы, работали ямщиками, охраняли торговый путь. А когда рядом нашли месторождения золота и платины, село и вовсе зажило по-царски.К концу XIX века в Растессе открыли приходскую школу, построили деревянную Свято-Троицкую церковь, даже на кладбище ставили мраморные надгробия. Такой роскоши не встретишь в обычной уральской глуши.Советская власть мало что изменила в размеренной жизни села. Церковь закрыли, но школу оставили. Сельсовет Растесса управлял четырьмя соседними деревнями. В 50-х построили метеостанцию.Когда соседи пропалиИстория началась с тревожного осознания. Жители окрестных деревень вдруг поняли — давно они не встречали никого из соседнего Растесса. Ни на дорогах, ни в лесу.Беспокойство нарастало. Решили отправить на разведку нескольких крепких мужчин. Вооружившись топорами на всякий случай, добровольцы отправились проверить, что творится в соседнем селе.Вернулись они бледные и заикающиеся. То, что увидели разведчики, заставило вспомнить старые легенды о темных силах и лесных колдунах.Дома без людейТо, что обнаружили посланцы, не укладывалось в голове. Как пишет Life, дома стояли с распахнутыми дверьми, словно хозяева вышли на минутку. Вещи лежали на своих местах, на столах — посуда, на крыльце одного дома — раскрытая книга.Самое жуткое — в комнатах висели иконы. Православные люди никогда не бросили бы святые образы, это считалось тяжким грехом. Но жители Растесса оставили даже их.А на кладбище разведчиков ждала еще более мрачная картина — все могилы были перекопаны. Кто и зачем это сделал, оставалось загадкой.Версии и легендыОфициальные документы скупо констатируют: в 1976 году облисполком исключил Растесс из реестра населенных пунктов как "прекративший существование". Никаких объяснений причин не последовало.Местные жители объясняли исчезновение мистическими причинами. Мол, в здешних лесах издавна жили ведуньи и русалки, которые терпеть не могли людей. Дождались подходящего момента, одурманили всех растессовцев и заманили в лесную чащу.Другие винили проклятие, наложенное на золотые прииски. Говорили, что земля сама восстала против тех, кто десятилетиями выкачивал из нее драгоценные металлы.Свидетель развенчивает мифЛюдмила Половникова встретила корреспондентов "Комсомольской правды" в Кытлыме. 60-летняя женщина оказалась бывшей жительницей загадочного села. Ее рассказ полностью разрушил мистическую версию событий."Ребята, вы даже не представляете, как мне обидно за Растесс. Ох уж эти россказни туристов. Никто в нашем селе не исчезал", — с досадой говорила Людмила Анатольевна.По ее словам, настоящей проблемой стали беглые заключенные из местной колонии. Именно их жители прозвали "чертями":"Рядом с поселком после прихода коммунистов к власти построили колонию. И, случалось, оттуда сбегали всякие бандиты. А у нас ведь золото добывали в Растессе. Вот беглецы первым делом к нам и шли — грабили себе на новую жизнь".Разграбленное кладбищеСамый жуткий эпизод в истории села, как выяснилось, тоже имел прозаическое объяснение. Половникова рассказала про страшную ночь, когда беглые зэки вскрыли могилы:"Среди зэков почему-то пошел слух: в Растессе так много золота, что местные когда хоронят людей, даже кладут золото в гроб. Вот эти скрывающиеся отморозки и перерыли однажды все кладбище. Разумеется, это испугало местных жителей, и они уехали".Именно этот варварский акт стал переломным моментом. Сельчане поняли — жить в таких условиях невозможно.Постепенный упадокВера Попова, еще одна бывшая жительница Растесса, подробно рассказала журналистам про агонию села. Сейчас она живет в Краснотурьинске и поддерживает связь с Людмилой Половниковой."Помню времена, когда в Растессе было больше тридцати домов. Жили большими семьями, всегда все было живо, весело", — вспоминала Вера Михайловна.Проблемы накапливались постепенно. Сначала школу перевели на режим начальной, родители стали возить детей учиться в соседний поселок Тылай. Затем закрыли клуб и медпункт."Точкой кипения для растессовцев стало закрытие единственного магазина. В нем брали все самое необходимое: сахар, муку, иногда конфеты. Когда магазин закрыли, все стали массово оттуда уезжать", — объяснила женщина.Разгадка тайныНа вопрос корреспондентов о нетронутых вещах в домах Вера Михайловна ответила просто: "Сами подумайте, а кто с собой по бездорожью мебель потащит? Вот иконы, да, жалко: у кого-то образов много было, и взять все не удалось".Что касается легенды о массовом исчезновении, то и здесь нашлось логичное объяснение: "Мужики из соседнего села вполне могли быть настоящими: например, они видели деревню еще цветущей, а тут пришли и наткнулись на пустые дома. Если был среди них знаток местного фольклора, он легко мог нафантазировать, что все жители исчезли"."Растесс наши предки назвали в честь Бабиновского тракта. Люди тогда говорили, что они "растесывают леса", то есть прокладывают дорогу. Вот и эта легенда проложила себе дорогу на долгие годы вперед", — подвела итог Вера Попова.Тайна исчезнувшего села оказалась печальной, но вполне земной историей о том, как умирает деревня.
