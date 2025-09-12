Рейтинг@Mail.ru
"Победа" корректирует расписание рейсов из-за ограничений в "Пулково" - РИА Новости, 12.09.2025
07:53 12.09.2025 (обновлено: 09:27 12.09.2025)
"Победа" корректирует расписание рейсов из-за ограничений в "Пулково"
"Победа" корректирует расписание рейсов из-за ограничений в "Пулково"
пулково (аэропорт)
ленинградская область
аэрофлот
россия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") из-за ограничений в аэропорту "Пулково" и на использование воздушного пространства в Ленобласти корректирует расписание рейсов, сообщила компания.Росавиация утром 12 сентября сообщила о вводе ограничений на полеты в ряде аэропортов, в числе которых был "Пулково"."В связи с временными ограничениями на вылет и прилёт воздушных судов в аэропорту "Пулково", а также на использование воздушного пространства в Ленинградской области "Победа" вынужденно корректирует расписание полётов. Часть рейсов задержаны", - говорится в сообщении перевозчика."Просим наших клиентов проверять статусы рейсов любым удобным способом перед выездом в аэропорт", - подчеркнули в "Победе".Там указали, что все службы авиакомпании работают в усиленном режиме, обеспечивая информирование и обслуживание клиентов в соответствии с Федеральными авиационными правилами России и стандартами компании.Ранее авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия" также предупреждали о корректировке расписания в связи с действующими ограничениями на использование воздушного пространства.
пулково (аэропорт), ленинградская область, аэрофлот, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Пулково (аэропорт), Ленинградская область, Аэрофлот, Россия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") из-за ограничений в аэропорту "Пулково" и на использование воздушного пространства в Ленобласти корректирует расписание рейсов, сообщила компания.
Росавиация утром 12 сентября сообщила о вводе ограничений на полеты в ряде аэропортов, в числе которых был "Пулково".
"В связи с временными ограничениями на вылет и прилёт воздушных судов в аэропорту "Пулково", а также на использование воздушного пространства в Ленинградской области "Победа" вынужденно корректирует расписание полётов. Часть рейсов задержаны", - говорится в сообщении перевозчика.
"Просим наших клиентов проверять статусы рейсов любым удобным способом перед выездом в аэропорт", - подчеркнули в "Победе".
Там указали, что все службы авиакомпании работают в усиленном режиме, обеспечивая информирование и обслуживание клиентов в соответствии с Федеральными авиационными правилами России и стандартами компании.
Ранее авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия" также предупреждали о корректировке расписания в связи с действующими ограничениями на использование воздушного пространства.
Пулково (аэропорт)Ленинградская областьАэрофлотРоссияФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
