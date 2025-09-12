"Победа" корректирует расписание рейсов из-за ограничений в "Пулково"

https://ria.ru/20250912/raspisanie-2041354828.html
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") из-за ограничений в аэропорту "Пулково" и на использование воздушного пространства в Ленобласти корректирует расписание рейсов, сообщила компания.Росавиация утром 12 сентября сообщила о вводе ограничений на полеты в ряде аэропортов, в числе которых был "Пулково"."В связи с временными ограничениями на вылет и прилёт воздушных судов в аэропорту "Пулково", а также на использование воздушного пространства в Ленинградской области "Победа" вынужденно корректирует расписание полётов. Часть рейсов задержаны", - говорится в сообщении перевозчика."Просим наших клиентов проверять статусы рейсов любым удобным способом перед выездом в аэропорт", - подчеркнули в "Победе".Там указали, что все службы авиакомпании работают в усиленном режиме, обеспечивая информирование и обслуживание клиентов в соответствии с Федеральными авиационными правилами России и стандартами компании.Ранее авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия" также предупреждали о корректировке расписания в связи с действующими ограничениями на использование воздушного пространства.
