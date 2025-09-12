https://ria.ru/20250912/raspisanie-2041354828.html

"Победа" корректирует расписание рейсов из-за ограничений в "Пулково"

"Победа" корректирует расписание рейсов из-за ограничений в "Пулково" - РИА Новости, 12.09.2025

"Победа" корректирует расписание рейсов из-за ограничений в "Пулково"

Авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") из-за ограничений в аэропорту "Пулково" и на использование воздушного пространства в Ленобласти корректирует... РИА Новости, 12.09.2025

2025-09-12T07:53:00+03:00

2025-09-12T07:53:00+03:00

2025-09-12T09:27:00+03:00

пулково (аэропорт)

ленинградская область

аэрофлот

россия

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1b/2013692721_0:131:3173:1916_1920x0_80_0_0_e062f8d0e1532856cce0746bd0400cd8.jpg

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") из-за ограничений в аэропорту "Пулково" и на использование воздушного пространства в Ленобласти корректирует расписание рейсов, сообщила компания.Росавиация утром 12 сентября сообщила о вводе ограничений на полеты в ряде аэропортов, в числе которых был "Пулково"."В связи с временными ограничениями на вылет и прилёт воздушных судов в аэропорту "Пулково", а также на использование воздушного пространства в Ленинградской области "Победа" вынужденно корректирует расписание полётов. Часть рейсов задержаны", - говорится в сообщении перевозчика."Просим наших клиентов проверять статусы рейсов любым удобным способом перед выездом в аэропорт", - подчеркнули в "Победе".Там указали, что все службы авиакомпании работают в усиленном режиме, обеспечивая информирование и обслуживание клиентов в соответствии с Федеральными авиационными правилами России и стандартами компании.Ранее авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия" также предупреждали о корректировке расписания в связи с действующими ограничениями на использование воздушного пространства.

https://ria.ru/20250912/reysy-2041352277.html

ленинградская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

пулково (аэропорт), ленинградская область, аэрофлот, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)