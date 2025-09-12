Рейтинг@Mail.ru
В "Пулково" допустили корректировки расписания рейсов - РИА Новости, 12.09.2025
03:02 12.09.2025
В "Пулково" допустили корректировки расписания рейсов
Корректировки расписания рейсов из-за ограничений возможны в "Пулково", сообщил аэропорт.
ленинградская область
александр дрозденко
пулково (аэропорт)
происшествия
россия
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Корректировки расписания рейсов из-за ограничений возможны в "Пулково", сообщил аэропорт. Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал, что план "Ковер" ввели в радиусе 100 километров от аэропорта "Пулково", идет работа по беспилотникам на юго-западе региона. "Уважаемые пассажиры! В связи с временными ограничениями на прием и выпуск воздушных судов в ближайшие часы возможны корректировки расписания", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Пулково". По данным онлайн-табло на официальном сайте аэропорта, с 2.00 до 7.00 мск задержаны пять рейсов, один отменен.
ленинградская область
россия
© РИА Новости / Илья Наймушин
Пассажирский самолет
Пассажирский самолет
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Пассажирский самолет. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Корректировки расписания рейсов из-за ограничений возможны в "Пулково", сообщил аэропорт.
Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал, что план "Ковер" ввели в радиусе 100 километров от аэропорта "Пулково", идет работа по беспилотникам на юго-западе региона.
"Уважаемые пассажиры! В связи с временными ограничениями на прием и выпуск воздушных судов в ближайшие часы возможны корректировки расписания", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Пулково".
По данным онлайн-табло на официальном сайте аэропорта, с 2.00 до 7.00 мск задержаны пять рейсов, один отменен.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
