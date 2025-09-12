https://ria.ru/20250912/raspimanie-2041339499.html
В "Пулково" допустили корректировки расписания рейсов
В "Пулково" допустили корректировки расписания рейсов - РИА Новости, 12.09.2025
В "Пулково" допустили корректировки расписания рейсов
Корректировки расписания рейсов из-за ограничений возможны в "Пулково", сообщил аэропорт. РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T03:02:00+03:00
2025-09-12T03:02:00+03:00
2025-09-12T03:02:00+03:00
ленинградская область
александр дрозденко
пулково (аэропорт)
происшествия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572138893_0:365:2993:2048_1920x0_80_0_0_f509b99d527d7346cb53f48de0b7030d.jpg
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Корректировки расписания рейсов из-за ограничений возможны в "Пулково", сообщил аэропорт. Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал, что план "Ковер" ввели в радиусе 100 километров от аэропорта "Пулково", идет работа по беспилотникам на юго-западе региона. "Уважаемые пассажиры! В связи с временными ограничениями на прием и выпуск воздушных судов в ближайшие часы возможны корректировки расписания", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Пулково". По данным онлайн-табло на официальном сайте аэропорта, с 2.00 до 7.00 мск задержаны пять рейсов, один отменен.
https://ria.ru/20250912/ogranicheniya-2041332321.html
ленинградская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572138893_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_95630fa2ab63bcd22fd7d6a22c8014c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ленинградская область, александр дрозденко, пулково (аэропорт), происшествия, россия
Ленинградская область, Александр Дрозденко, Пулково (аэропорт), Происшествия, Россия
В "Пулково" допустили корректировки расписания рейсов
"Пулково" сообщил о возможных корректировках расписания из-за ограничений