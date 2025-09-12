Рейтинг@Mail.ru
"Радиостанция Судного дня" передала четыре новых сообщения
12:01 12.09.2025
"Радиостанция Судного дня" передала четыре новых сообщения
Радиостанция УВБ-76, также известная как "радиостанция Судного дня", передала в пятницу утром в эфир четыре новых сигнала, сообщается в Telegram-канале "УВБ-76... РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T12:01:00+03:00
2025-09-12T12:01:00+03:00
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Радиостанция УВБ-76, также известная как "радиостанция Судного дня", передала в пятницу утром в эфир четыре новых сигнала, сообщается в Telegram-канале "УВБ-76 логи", который отслеживает ее активность. В эфире радиостанции 12 сентября в 9.03 по Москве прозвучало слово "Альма", в 9.05 - слово "Аутосыч". Третий сигнал прошел 9.30 по Москве, прозвучало слово "Древостой", а в 9.32 - слово "Лучориал". УВБ-76 - военная радиостанция, созданная в 1970-х, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "Жужжалкой".
Радиостанция Судного дня передала четыре новых сигнала за полчаса

© Depositphotos.com / curraheeshutter
Ядерный взрыв
Ядерный взрыв
© Depositphotos.com / curraheeshutter
Ядерный взрыв. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Радиостанция УВБ-76, также известная как "радиостанция Судного дня", передала в пятницу утром в эфир четыре новых сигнала, сообщается в Telegram-канале "УВБ-76 логи", который отслеживает ее активность.
В эфире радиостанции 12 сентября в 9.03 по Москве прозвучало слово "Альма", в 9.05 - слово "Аутосыч". Третий сигнал прошел 9.30 по Москве, прозвучало слово "Древостой", а в 9.32 - слово "Лучориал".
УВБ-76 - военная радиостанция, созданная в 1970-х, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "Жужжалкой".
"Радиостанция Судного дня" передала сигнал на фоне инцидента в Польше
10 сентября, 23:30
"Радиостанция Судного дня" передала сигнал на фоне инцидента в Польше
10 сентября, 23:30
 
