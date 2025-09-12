https://ria.ru/20250912/putin-2041571142.html
Путин призвал не допустить утраты национальных особенностей
Путин призвал не допустить утраты национальных особенностей - РИА Новости, 12.09.2025
Путин призвал не допустить утраты национальных особенностей
Президент РФ Владимир Путин призвал не допустить девальвации ценностей свободы и прав человека, утраты национальных особенностей в условиях стремительного... РИА Новости, 12.09.2025
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал не допустить девальвации ценностей свободы и прав человека, утраты национальных особенностей в условиях стремительного развития технологий и искусственного интеллекта. Глава государства в ходе пленарного заседания Форума объединенных культур в Санкт-Петербурге отметил особую значимость диалога культур в эпоху стремительного развития технологий, включая и искусственный интеллект. Путин подчеркнул, что они делают сегодняшний мир все более взаимосвязанным, открывают колоссальные возможности для создания смелых экспериментов и новаторства, в том числе и в культуре. "При этом, наша общая задача – избежать рисков негативных социальных и общественных последствий, в частности, размывания, девальвации ценностей свободы и прав человека, этических и нравственных норм, утраты национальных особенностей и культурного разнообразия, без которых мировая гармония невозможна", - сказал Путин на пленарном заседании. Форум объединенных культур проходит с 10 по 13 сентября. Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур впервые прошел в 2012 году. Форум является площадкой для диалога по важнейшим вопросам мировой культурно-гуманитарной повестки. Тема форума этого года - "Возвращение к культуре - новые возможности".
Путин на пленарном заседании XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур
Президент выступает на пленарном заседании XI Санкт-Петербургского международного форума объединённых культур
Путин призвал не допустить утраты национальных особенностей
Путин предостерег от рисков девальвации ценностей в условиях развития технологий